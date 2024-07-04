Antalya\'da çiftçilere kaolin kili desteği

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik ilçesine bağlı Nebiler ve Şatırlı Mahallelerinde tarım ile uğraşan 52 çiftçiye toplamda 3 bin 500 ton kaolin kili dağıtıldı. Alanya'da da 180 çiftçiye 4 bin 500 ton kaolin kili hibe edildi.

Tarım alanlarındaki verimliliğin artması ve çiftçilerin bilgilerini artırmaları için çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Serik ilçesine bağlı Nebiler ve Şatırlı Mahallesi'nde 3 bin 500 ton kaolin kili dağıtımı gerçekleştirdi. Avokado ve zeytin ile uğraşan çiftçilere yapılan kaolin kili desteği üreticiyi memnun etti. Ziraat mühendisleri tarafından kaolin kili hakkında çiftçilere detaylı eğitim de verilerek, bilgilenmeleri sağlandı.

Güneş yanıkları bitecek, verim artacak

Yaz aylarında bitkilerin gelişimi için gereken ışık ve ısı miktarının fazlalığından dolayı zarar gören avokado ve zeytin ağaçları, kaolin kili desteği sayesinde daha sağlıklı gelişecek ve verimleri artacak. Meyve ve sebzelerin yüzeyinin aşırı sıcak olması nedeniyle oluşan oksidatif zararların önüne geçilerek, bitki zararlılarına karşı da korunma sağlanacak.

Alanya'da 180 çiftçiye 4 bin 500 ton koalin

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Alanya Sapadere ve Demirtaş Mahallelerinde 180 çiftçiye 4.5 ton kaolin hibe desteği verdi. Çifçilere kaolini nasıl uygulayacakları hakkında ayrıntılı bilgiler verildi. Zeytin, avokado ve ceviz ağaçlarında hastalık ve zararlılarla mücadelede kaolin kili kullanıldığı belirtilirken bunun sıcaklığa bağlı verim kayıplarını ve sıcaklık stresini ortadan kaldırdığı belirtildi. - ANTALYA