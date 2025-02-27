Antalya'da Ramazan Pidesi Üretimi Başlıyor - Son Dakika
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Antalya'da Ramazan Pidesi Üretimi Başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan sofralarının vazgeçilmezi pideyi kendi Halk Ekmek Fabrikası'nda üretecek. 250 gramlık pideler 15 TL'den satışa sunulacak.

27.02.2025 11:42  Güncelleme: 11:44
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan sofralarının vazgeçilmezlerinden olan pideyi ilk kez kendi Halk Ekmek Fabrikası'nda üretecek. Üretilen Ramazan pideleri, Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek büfelerinde 15 TL'den satılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan EKDAĞ A.Ş., Ramazan ayına özel pide çıkaracak. Halk Ekmek Fabrikası, Ramazan sofralarının vazgeçilmezlerinden olan pideyi ilk kez kendi fabrikasında üretmeye başlıyor.

4 çeşit pide üretilecek

Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda üretimi yapılacak 250 gram Ramazan pidesi, Halk Ekmek büfelerinde 15 TL'den satışa sunulacak. Bu yıl ilk kez üretimi yapılan Ramazan pidesi 250 gram sade, yumurtalı tekli, 500 gram sade ve yumurtalı çiftli pide olarak satışa sunulacak. 500 gram sade pidenin satışı ise 30 TL'den yapılacak.

EKDAĞ A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Aydın, "Halk ekmek hizmetimizle bugüne kadar vatandaşlarımızın bütçesine katkı sağlamaya çalıştık. Şimdi de Ramazan ayına özel olarak kendi pidemizi üretiyoruz. Antalyalı hemşerilerimizin sofralarına lezzetli ve hesaplı pidelerimizi ulaştırmanın mutluluğunu yaşayacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Antalya'da Ramazan Pidesi Üretimi Başlıyor - Son Dakika

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