Antalya'da sahillerdeki yoğunluk yaz gününü aratmadı - Son Dakika
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Antalya'da sahillerdeki yoğunluk yaz gününü aratmadı

Antalya\'da sahillerdeki yoğunluk yaz gününü aratmadı

Antalya'da baharla birlikte sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte turistler ve vatandaşlar Konyaaltı Sahili, parklar ve mesire alanlarında yoğunluk oluşturdu. Güneşli havada kumsala inenler bronzlaşırken, bazıları ise yüzmeyi tercih etti. Antalya'nın güzelliklerini görmek için Almanya'dan gelen bir turist, Antalya'nın karlı ve soğuk yollardan farklı olduğunu belirterek, insanları bu aylarda Antalya'ya gelmeye davet etti.

23.03.2024 15:32  Güncelleme: 15:53
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Turizm kenti Antalya'da sahillerdeki yoğunluk yaz gününü aratmadı.

Ülke genelinde soğuk ve kar yağışlı bir hava hakim olurken, turizm kenti Antalya'da baharla birlikte sıcaklıklar yükselmeye başladı. Sıcaklığın 20 derece ölçüldüğü kentte güneşli havayla birlikte turistler ve vatandaşlar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, parklar ve mesire alanlarda yoğunluk oluşturdu. Kumsala inenler Akdeniz güneşinde bronzlaşırken, bazı vatandaşlar ve turistler yüzmeyi tercih etti. Manzarayı izlemek isteyenler kumsal boyunca yoğun bir görüntü oluşturdu. Almanya'dan memleketi Afyonkarahisar'a gelen İlyas Kuş, "Antalya çok güzel, gezmeye geldik iki haftalığına. Antalya'ya gelirken yolda kar ve soğuk vardı. Antalya'da ise bahar gibi bir hava var. Bu aylarda insanlarımız gelsinler Antalya'nın tadını çıkarsınlar. Deniz soğuk ama çok güzel. Dışarısı kuma uzandığınız zaman hava bayağı bir sıcak. Almanya'yı Antalya ile karşılaştıramayız. Yarın sabah dönüşümüz öncesi son keyfimiz oldu" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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