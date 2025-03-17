Antalya'da Trafik Kazası: Sürücü Devrildi

Refüj bordürüne çarptı, yolun ortasına devrildi... Kaza anı kamerada
Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, sürücü yaralandı
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, refüj bordürlerine çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, dün Alanya-Antalya D-400 Karayolu, Batı Side Köprülü Kavşak yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Can Ç.'nin kullandığı 34 AF 3400 plakalı otomobil, kavşak sisteminde aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu refüj bordürüne çarparak devrildi. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan otomobil sürücüsü Can Çelik, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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