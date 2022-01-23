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Antalya karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu - Son Dakika

Antalya karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu

23.01.2022 19:44

- Antalya karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu Zinciri ve kar lastiği bulunmayan sürücüler, uzun kuyruklar oluşturdu Denizli'de etkili olan kar yağışının ardından Antalya karayoluna zincirsiz ve kar lastiksiz gelen sürücüler uzun araç kuyruğu oluşturdu.

- Antalya karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu

Zinciri ve kar lastiği bulunmayan sürücüler, uzun kuyruklar oluşturdu

DENİZLİ - Denizli'de etkili olan kar yağışının ardından Antalya karayoluna zincirsiz ve kar lastiksiz gelen sürücüler uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Denizli'de etkili olan kar yağışı en çok sürücüleri etkiledi. Kentin bir çok noktasını beyaza bürüyen kar, yollarda ise adeta çileye dönüştü. Denizli-Antalya karayolu, Cankurtaran rampasından, Tavas istikametine kadar adeta kar esareti yaşandı. Yollara hazırlıksız çıkan araç sürücüleri, polis ekiplerinin yapmış olduğu uygulama noktasında otomobillerini yol kenarına çekerek zincirlerini takmaya başladı. Uzun kuyrukların oluşmasına neden olan o anlarda ise bazı sürücüler karın tadını çıkarmaya başladı. Ekiplerin özellikle rampalarda kalan araçlar ardından, kar lastiği ve zincirleri olmayan otomobillere geçit vermedi. Yanında zincir bulunmaya otomobil sürücüleri ise uygulama noktasında hazır bekleyen satıcılardan zincir tedarik ederek yollarına devam etti. Ekiplerin yolların açık kalması için çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor.

"Hazırlıksız olan sürücülere rica ediyorum yola çıkmasınlar"

Hastaneye tedavi için gelen Hasan Gürsoy, "Yoğun bir trafik var ve zorunlu olmadıkça arkadaşlarımızın trafiğe çıkmasını pek önermiyorum. Ben parmağımı kestiğim için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne geldim. Geri dönüşte kar lastiği ve zincirsiz olan araçlar sürücülerine önemle rica ediyorum yola çıkmasınlar. Ekiplerimiz geçişlerimizi engelliyor ve hazırlıksız olanları geçirmiyor" dedi.

Antalya karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu
Antalya karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu
Antalya karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu

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Antalya, Tragger, Denizli, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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