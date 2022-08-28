Kumluca'da 'Göllü Yaylası Keşkek Şenliği' Düzenlendi

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Karacaağaç mahallesinde, Kumluca Belediyesi'nin katkılarıyla 'Göllü Yaylası Keşkek Şenliği' düzenlendi.

Kumluca Belediyesi'nin destekleriyle Göllü Yaylası Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 'Keşkek Şenliği'ne, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, eski CHP Antalya Milletvekili Devrim Kök, CHP İlçe Başkanı Arif Kocacık, İYİ Parti İlçe Başkanı Bekir Bircan, Kumluca Belediye Meclis üyeleri, Antalya Tahtacılar Derneği Başkanı Özgür Çamlıdağ, Göllü Yaylası Tanıtma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Üstboğa, STK temsilcileri, muhtarlar ve yurttaşlar katıldı. Keşkek ikramından sonra katılımcılar, çuval yarışı, yumurta taşıma ve halat çekme yarışmaları ile eğlendi, müzik eşliğinde semah gösterisi yapıldı. Çeşitli sanatçıların sahne aldığı şenlikte, Musa Taş ve Sabahat Akkiraz konser verdi.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, "Bugün burası şenlik meydanı değil, bugün burası bayram meydanı. Artık buraya tozlu yollardan değil asfalt yollarımızdan çıkıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 100'üncü yılına yaklaşırken Atatürkçü, birbirini seven sayan, bütün hoşgörüleri uygulayan bir topluma adım atmak için üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz. Buradaki tüm Kumlucalı büyük ailemize, bize bu şenliği bayram havasında yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Bin selam olsun Yörük Türkmenler diyarı Kumluca'mızdan, gönlümüzden bin selam olsun" diye konuştu.