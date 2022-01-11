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Antikacının en gözde saati... Osmanlı döneminden kalma duvar saati 100 bin TL değerinde - Son Dakika

Antikacının en gözde saati... Osmanlı döneminden kalma duvar saati 100 bin TL değerinde

11.01.2022 20:12

Antikacının en gözde saati.

Antikacının en gözde saati... Osmanlı döneminden kalma duvar saati 100 bin TL değerinde

ESKİŞEHİR Eskişehir'de bir antika dükkanındaki yüzlerce saat arasında yer alan 1800'lerden kalma 100 bin TL değerindeki Osmanlı dönemi duvar saati dikkat çekiyor.

Eskişehir'de tarihi bir konakta antikacılık yapan Mustafa Şahin'in koleksiyonundaki İsviçre yapımı saat, gerek tarihiyle ve gerekse fiyatıyla görenlerin ilgisini çekiyor. Osmanlı pazarı için üretilen saat, üretim tarihinin 1800'lerin başına kadar dayanması ve üzerinde birçok işleme, detay bulundurduğu için koleksiyoncular açısından oldukça değerli görülüyor.

Yurt dışından aldığı ürünlerle dükkanına renk kattığını belirten Mustafa Şahin "Bazı biriktirdiğim koleksiyonlardan sonra antikacılıkla daha fazla ilgilenmeye başladım. Eşimle beraber güzel bir antika dükkanı açmaya karar verdik. Zaten korona virüs ile beraber işler çok yolunda gitmiyordu. Gerek piyasaların bozulmasından dolayı böyle bir iş yeri açmaya karar verdik. Bulunduğumuz depodan ayrılıp, 3 katlı 9 odalı büyük bir konağa yerleştik. İşin gereksinimine göre yurt dışından getirdiğimiz ürünler alarak işe renk vermeye başladık" dedi.

"Özellikle Kuveyt'ten çok müşterim oluyor"

Yurt içinden ve yurt dışından çok müşterisi olduğunu söyleyen Şahin; "Saatleri yaklaşık 8-10 yıldır topluyorum. Gördüğünüz saatler hepsi 2 yıl içinde gelen saatler. Gördükleriniz haricinde bir bu kadar da şehir dışına, Antep'e, Urfa'ya, Diyarbakır'a, İstanbul'a gönderdiğimiz çok fazla saatlerimiz oldu. Hatta İran'a Irak'a ve Kuveyt'e gönderdiğimiz çok saatimiz oldu. Özellikle Kuveyt'ten gelen saat alıp giden çok müşterimiz oldu. Çok fazla ülkeden hem saat getirdik hem de saat gönderdik" diye konuştu.

"Euro'nun artışıyla fiyatlar da değişiyor"

Saatin o döneme göre teknolojisine ve kaç kurmalı olduğunu göre fiyatların değiştiğini söyleyen Antikacı Mustafa Şahin, "Saatlerin maliyeti dövize göre sürekli artıyor. Yurtdışından Euro'yla saat alıyoruz. Bize saat gelene kadar Euro'nun artışıyla fiyatlar da değişiyor. Burada gördüğünüz saatler mesela 2 bin 500 TL'den başlıyor, 8 bin liraya kadar devam ediyor. Alman yapımı, Fransız yapımı ya da İspanya yapımı, İsviçre yapımı, modeline göre, çalışmasına göre, kurulmasına göre fiyatlar değişiyor. Kimisi tek kurmalı kimisi çift kurmalı. Kimisi ise üç kurmalı saatler. Bunların amacı, tek kurmalı saatler saat başlarında, çift kurmalı saatler yarımlarda, üç kurmalılar çeyreklerde çalıyor. Günü size hatırlattığı için fiyatlar da ona göre

değişiyor. Ağırlık olarak İsviçre saatleri var" dedi

"Muhteşem özellikleri barından müthiş bir saat"

En gözde parçasının İsviçre yapımı 100 bin TL değerindeki saat olduğunu söyleyen Mustafa Şahin sözlerine şöyle devam etti;

"Konağımızdaki en pahalı saatimiz İsviçre yapımı 1800'lerin başlarında yapılmış bir saat. Özellikle Osmanlı pazarı için yapılmış bir saat. Saate baktığınız zaman çok fazla detay gözünüze çarpmayabilir, ama yakından baktığınızda gerek figürleri, koçbaşları, kadın figürü ve Osmanlılara ait meşalelerle beraber muhteşem özelliklerini barındıran müthiş bir saat. Kadranı komple ahşaptır. Alt kaidesi bu türlerde bulmak çok zordur. En güzel saatimiz bu saattir. Bu tür ürünlerde fiyatını internetten aramayacağınız için biraz serbest bir fiyatı var. Bizim buna istediğimiz rakam 75 bin lira, ama bizden alan kişi de bunu 100 bin, 120 bine satabilir. Çünkü değeri git gide artıyor"

Antikacının en gözde saati... Osmanlı döneminden kalma duvar saati 100 bin TL değerinde
Antikacının en gözde saati... Osmanlı döneminden kalma duvar saati 100 bin TL değerinde
Antikacının en gözde saati... Osmanlı döneminden kalma duvar saati 100 bin TL değerinde

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Mustafa Şahin, Türk Lirası, İsviçre, Osmanlı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Antikacının en gözde saati... Osmanlı döneminden kalma duvar saati 100 bin TL değerinde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antikacının en gözde saati... Osmanlı döneminden kalma duvar saati 100 bin TL değerinde - Son Dakika
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