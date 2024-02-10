Arif Dağlar için anma töreni düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Arif Dağlar için anma töreni düzenlendi

Arif Dağlar için anma töreni düzenlendi

Kartal Belediyesi, 2004-2009 yıllarında belediye başkanlığı görevinde bulunan ve dört yıl önce hayatını kaybeden Arif Dağlar için anma töreni düzenledi. Törene Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Dağlar Ailesi'nin yakınları ve birçok siyasi temsilci katıldı. Tören sırasında Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

10.02.2024 20:15  Güncelleme: 20:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartal'da 2004-2009 yıllarında belediye başkanlığı görevinde bulunan ve dört yıl önce tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Arif Dağlar için Kartal Belediyesi, merhumun Soğanlık Mezarlığı'nda bulunan kabri başında anma töreni düzenledi.

Düzenlenen törene, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, merhumun kardeşi Mustafa Dağlar, Deva Partisi Kartal İlçe Başkanı İltan Ekmekçioğlu, Demokrat Parti Kartal İlçe Başkanı Eray Ekim, Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şube Başkanı Hülya Arkan, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve Dağlar Ailesi'nin yakınları katıldı

Törende konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, şunları söyledi:

"Kıymetli çalışma arkadaşlarım, sevgili Dağlar Ailesi, yakınları, sevgili kardeşi, yeğeni, dostları, siyaseten farklı kulvarlarda olsak da sevgili mevkidaşımın Kartal'a ve Kartal halkına katmış olduğu hizmetlerden dolayı kendisini bugün burada dualarla yad ediyoruz.

Aynı zamanda kendisi ile mahalleden komşu olmuş olmanın da ayrı bir duygusunu yaşıyorum. Beş yıllık Kartal'a hizmet döneminde taş üstüne taş koyandan Allah razı olsun düsturu ile sevgili belediye başkanımızı anıyoruz.

Belediye başkanlığının ötesinde kendisi gerçek anlamda komşum olması vesilesiyle hep ifade ettiğimiz komşuluk, dostluk, arkadaşlık hukukunun da örneğini yaşıyoruz. Merhum başkanımıza tekrar Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına da sabırlar diliyorum, mekanı cennet olsun."

Törende Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve sevenleri, merhumun kabrine karanfil bıraktı.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Kartal Belediyesi, Gökhan Yüksel, Arif Dağlar, Kartal, Yerel Haberler, Yerel, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Arif Dağlar için anma töreni düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 23:14:26. #1.13#
SON DAKİKA: Arif Dağlar için anma töreni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement