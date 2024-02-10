Arif Dağlar için anma töreni düzenlendi

Yerel

Kartal'da 2004-2009 yıllarında belediye başkanlığı görevinde bulunan ve dört yıl önce tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Arif Dağlar için Kartal Belediyesi, merhumun Soğanlık Mezarlığı'nda bulunan kabri başında anma töreni düzenledi.

Düzenlenen törene, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, merhumun kardeşi Mustafa Dağlar, Deva Partisi Kartal İlçe Başkanı İltan Ekmekçioğlu, Demokrat Parti Kartal İlçe Başkanı Eray Ekim, Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şube Başkanı Hülya Arkan, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve Dağlar Ailesi'nin yakınları katıldı

Törende konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, şunları söyledi:

"Kıymetli çalışma arkadaşlarım, sevgili Dağlar Ailesi, yakınları, sevgili kardeşi, yeğeni, dostları, siyaseten farklı kulvarlarda olsak da sevgili mevkidaşımın Kartal'a ve Kartal halkına katmış olduğu hizmetlerden dolayı kendisini bugün burada dualarla yad ediyoruz.

Aynı zamanda kendisi ile mahalleden komşu olmuş olmanın da ayrı bir duygusunu yaşıyorum. Beş yıllık Kartal'a hizmet döneminde taş üstüne taş koyandan Allah razı olsun düsturu ile sevgili belediye başkanımızı anıyoruz.

Belediye başkanlığının ötesinde kendisi gerçek anlamda komşum olması vesilesiyle hep ifade ettiğimiz komşuluk, dostluk, arkadaşlık hukukunun da örneğini yaşıyoruz. Merhum başkanımıza tekrar Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına da sabırlar diliyorum, mekanı cennet olsun."

Törende Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve sevenleri, merhumun kabrine karanfil bıraktı.