Arnavutköy\'de Yenidoğan Ormanı Açıldı

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Arnavutköy Belediyesi tarafından 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Yenidoğan Hatıra Ormanı açıldı.

Arnavutköy Belediyesi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Gökhan Gürek ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşen programda, Yenidoğan Hatıra Ormanı açıldı ve yeni doğan bebekler adına fidanlar toprakla buluşturuldu.

Etkinlik çerçevesinde ilçede yeni doğan 58 bebek adına fidanlar dikildi. Aileler, bu anlamlı günde hem çocukları için bir anı oluşturdu hem de Arnavutköy'ün yeşil alanlarına katkı sağladı. Fidan dikiminin ardından her aileye, çocuklarının adını taşıyan sertifikalar takdim edildi.

"Yeşil bir gelecek inşa ediyoruz"

Açılış töreninde ilk fidan Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu tarafından dikildi ve can suyu verildi. Başkan Candaroğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada çevreye olan sorumluluğa dikkat çekerek, "Bugün burada geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız adına, yeşil bir gelecek inşa etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Her bir fidan, çocuklarımızın ve torunlarımızın gölgesinde serinleyeceği, doğayla bağlarını güçlendireceği bir hatıra olarak büyüyecek. Bu proje sadece bir ağaçlandırma çalışması değil, aynı zamanda Arnavutköy'ün geleceğine yapılan bir yatırımdır" dedi.

Başkan Candaroğlu, konuşmasında Peygamber Efendimizin "Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikin" hadisini hatırlatarak, "Bu anlayışla, doğaya duyduğumuz sevgiyle bugünden yarınlar için sağlam kökler bırakıyoruz," dedi. Ayrıca projeyle ilgili hedeflerini şu sözlerle dile getirdi: "Beş yıl içinde Arnavutköy'de yaşayan her vatandaşımızın adını taşıyan bir ağacı olmasını sağlayacağız. Her bir fidan, daha yeşil, daha yaşanabilir bir Arnavutköy'ün temeli olacaktır."

Başkan Candaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ağaçlandırma vizyonuna destek verdiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlayan 'Geleceğe Nefes' kampanyası her yıl binlerce fidanı toprakla buluşturuyor. Biz de bu anlamlı çalışmalara Arnavutköy'den güçlü bir katkı sunmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu ağaçlarla çocuklarımız birlikte büyüyecek"

Etkinlikte yenidoğan 58 bebek adına fidanlar dikildi. Aileler, çocuklarının ismini taşıyan ağaçların dikimi sırasında duygularını paylaştı. Havva Nehir isimli anne, "Meva'nın annesiyim. Kızımın adıyla birlikte büyüyecek bir ağacın dikilmesi gerçekten çok gurur verici. Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bir başka katılımcı ise oğulları adına dikilen ağacın mutluluğunu şu sözlerle ifade etti:

"Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Oğlumuzun da artık bir ağacı oldu. İhlamur ağacımızı buraya birlikte diktik, çok mutluyuz. İnce bir düşünceyle çocuklarımıza dikili bir ağaç kazandıran Başkanımıza ve tüm ekibine minnettarız. Bu ağaçlarla çocuklarımız beraber büyüyecek" diye konuştu.

Spor ve dinlenme alanlarıyla zenginleşen bir proje

Yaklaşık 20 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulan Yenidoğan Hatıra Ormanı, sadece ağaçlandırma çalışmalarıyla sınırlı kalmayacak. Spor alanları, çocuk oyun parkları, dinlenme noktaları ve yürüyüş parkurlarıyla tüm Arnavutköy halkına hizmet verecek. Proje, çocuklar ve yetişkinler için doğayla iç içe bir yaşam alanı sunacak.

Geleceğe nefes olacak bir adım

Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen programda, çevre bilincinin yaygınlaştırılmasının önemi vurgulandı. Başkan Candaroğlu, etkinlik sonunda projeye emek veren tüm çalışma arkadaşlarına ve katılımcı ailelere teşekkür ederek, "Bugün burada toprakla buluşturduğumuz her fidan, yarın çocuklarımızın nefes alacağı bir geleceğin teminatıdır," diyerek konuşmasını tamamladı. - İSTANBUL