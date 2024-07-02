Artvin'de Rüzgar Enerji Santrali Projesi Protesto Edildi

Yerel

UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Şavşat ilçesine yapılması planlanan rüzgar enerji santrali projesi için şirketin halkı bilgilendirme toplantısı köylüler tarafından protesto edildi. Yavuz Köy Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Fatih Kaya, "Bu proje kapsamında dikilecek rüzgargüllerinin, yaylamızda bulunan ve hayati öneme sahip içme su kaynaklarımızı tehdit etmesi bizler için kabul edilemez bir durumdur" dedi.

Artvin'in Şavşat ilçesi Kireçli, Yavuz köy ve Çamlıca köyleri mevkisine Renecore Enerji Yatırımları A.Ş. tarafından yapılması planlanan rüzgar enerji santrali projesi halkı bilgilendirme toplantısı, köylüler tarafından protesto edildi. Bilgilendirme toplantısına katılmayan köylüler basın açıklaması yaptı. Açıklamaya Sol Parti Şavşat İlçe Başkanı Ebabekir Keskin, CHP Şavşat İlçe Başkanı Bora Öztürk, CHP Artvin İl Genel Meclis Üyesi Yaşar Gülel, Yavuz Köy, Çamlıca Köyü, Kireçli Köyü Muhtarları ve köy halkıyla birlikte Şavşatlılar katıldı.

Bilgilendirme toplantısı öncesinde yapılan basın açıklamasında konuşan Yavuz Köy Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Fatih Kaya şunları söyledi:

"Bizler, Artvin'in göz bebeği Şavşat ilçesinin en güzel köylerinden biri olan Yavuz köy sakinleri olarak, köyümüzde yapılması planlanan RES enerjisi projesine dair ciddi endişelerimizi ve kesin duruşumuzu ifade etmek üzere burada toplanmış bulunmaktayız. Yaşadığımız ilçe, cittaslow unvanına sahip olup, 'sakin şehir' olarak bilinmektedir. Şavşat, doğasıyla, temiz havasıyla, huzur veren manzaralarıyla bilinir ve köyümüz de bu güzelliklerin en değerli parçalarından biridir.

Öncelikle, bu proje kapsamında dikilecek rüzgargüllerinin, yaylamızda bulunan ve hayati öneme sahip içme su kaynaklarımızı tehdit etmesi bizler için kabul edilemez bir durumdur. Geçimini hayvancılıkla sağlayan köylülerimiz, bu su kaynaklarına bağımlıdır. Bu su kaynaklarının bozulması, yalnızca içme suyumuzu değil, aynı zamanda hayvancılık faaliyetlerimizi de büyük ölçüde etkileyecektir. Su kaynaklarımızın zarar görmesi, köyümüzün yaşamını doğrudan tehlikeye atmaktadır. Rüzgargülleri projesi kapsamında tam 13 adet rüzgargülü yaylamızın geneline yayılacak şekilde planlanmıştır. Bu güllerin yerleştirileceği geniş ve dağınık alanlar, yaylamızın doğal manzarasını ve dengesini ciddi şekilde bozacaktır. Şavşat'ın en güzel köylerinden biri olan Yavuz Köy' de, böyle bir proje ile doğamızın tahrip edilmesi, biz köylüler için büyük bir üzüntü ve kaygı kaynağıdır. Yaylamızın doğal bütünlüğü, geniş bir alana yayılan bu rüzgargülleri ile ciddi şekilde zarar görecektir. Rüzgargüllerinin neden böyle geniş ve dağınık bir alana yayıldığını anlamakta güçlük çekiyoruz ve bu durumun kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz.

"Ekosistemimize büyük zararlar verebilir"

Projenin hayata geçmesi durumunda, yaylamızda serbest dolaşımın mümkün olup olmayacağı konusunda ciddi endişelerimiz var. Hayvancılık yapan komşularımızın yaylamızda özgürce hareket edememesi ve doğal yaşamın kısıtlanması bizim için kabul edilemez bir durumdur. Çevresel etkiler konusunda da büyük endişelerimiz bulunmaktadır. Rüzgargüllerinin kuşlar, arılar ve diğer yaban hayatı üzerindeki olası zararlarını bilmiyoruz. Doğal yaşamın bu kadar önemli olduğu bir köyde, bu tür belirsizliklerle dolu bir projenin uygulanması, ekosistemimize büyük zararlar verebilir. Su kaynaklarımıza, bitki örtümüze ve ekosistemimize vereceği zararlar konusunda yeterli bilgiye sahip değiliz ve bu belirsizlikler projeye olan karşıtlığımızı daha da pekiştirmektedir. Köyümüz ve yaylamızın doğal kaynaklarını, manzarasını ve ekosistemini koruma sorumluluğumuz var ve bu nedenle böyle bir projeyi kabul etmiyoruz. Doğal güzelliklerimizin ve yaşam alanlarımızın korunması, bizim için her şeyden daha önemlidir."

"Bu projeden geri dönülsün"

Düzenli köyünden Bahattin Yılmaz, "Az önceki konuşmacı arkadaşımız Yavuz köye vurgu yaparak konuşma yaptı. Ben bunun Kuru Dere Yaylası, Düzenli yaylası, Kireçli Yaylası ve Büyük Oba, Çamlıca Yaylalarını da içine alan bir proje olduğu için bu geniş alandaki hayvancılığı, sularımızı doğamızın tamamen yok olacağı ve bu köylerin mağdur olacağı bu projeyi hazırlayanlar ve bu projeye izin verenler lütfen duyarlı olsunlar. Bu projeden geri dönülsün ve bizler de mağdur olmayız" dedi.

Yavuz köylü Ali Yazıcı da projeye karşı çıktıklarını ifade ederek, "Bugün bu RES'lerin yapılmasıyla ilgili açıklama yapacağız ve desteklemediğimizi söyleyeceğiz. Bizim bu projelerimizi desteklemediğimizi söylemek istiyoruz. Evet, böyle bir güzel köyün doğal güzelliğinin bozulmasını istemiyoruz" diye konuştu.

Yavuz köy Muhtarı Zihni Şimşek toplantıya katılmadıklarını ifade ederek, "Burada rüzgargülü enerji santrali yapmak istiyorlar ama bunun hem doğaya hem tarıma ve hayvancılığa ve insanlara büyük bir zararı olacak ve biz buna karşıyız. Yöre halkı bu toplantıyı istemediği için toplantıya katılmadı" şeklinde konuştu.

Bilgilendirme toplantısına katılmayan köylüler, toplantının yapılmadığına dair tutanakları aldıktan sonrada bölgeden ayrıldı.