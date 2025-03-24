Sirt'te solunum sorunu yaşayan yeni doğan bebek askeri helikopterle hastaneye taşındı.

Edinilen bilgiye göre, Şırnak'a bağlı Güçlükonak ilçesinde 7 aylık olarak doğan bebeğin solunum sorunu yaşadığı görülünce 112 acil servis ekiplerine haber verildi. Ekiplerin bebeğin durumunu kritik görmesi üzerine askeri yetkililerden helikopter desteği istedi. Yeni doğan bebek ve annesi askeri helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bebeğin hayatını kaybettiği bildirilirken, anne M.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİİRT