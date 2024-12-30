Astronot Alper Gezeravcı Çanakkale'de Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
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Astronot Alper Gezeravcı Çanakkale'de Öğrencilerle Buluştu

Astronot Alper Gezeravcı Çanakkale\'de Öğrencilerle Buluştu

Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Çanakkale'de gençlerle uzay misyonunu ve özgüveni anlattı.

30.12.2024 12:13
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Çanakkale'de öğrencilerle bir araya gelen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, "Türkiye Cumhuriyeti ilk insanlı uzay misyonunu bir Türk'ün gidip orada 22 gün macera yaşaması için gerçekleştirmedi. Ülkemizin, geleceğimizin teminatı olan siz değerli kardeşlerimizin hak ettiği özgüveni ayağa kaldırması için gerçekleştirdiği bir görev" dedi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Çanakkale'de öğrencilerle buluştu. Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Konferans Salonu'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği programda öğrencilerle bir araya gelen Gezeravcı, yoğun ilgiyle karşılandı. Programa, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Türkiye'nin uzay vizyonu hakkında bilgi veren Astronot Alper Gezeravcı, "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu tamamlamamızın ardından ülkeme döndüğüm 12 Mart tarihinden itibaren Çanakkale 117'nci ilimiz. Buradaki programımız da 248'inci program. Bizim bu kadar yoğun bir takvim içerisinde, bu kadar sıklıkla siz değerli kardeşlerimizin ayağına kadar gelip bu programları sunmamız sizlere sunduğumuz bir lütuf değil. Bu bizim boynumuzun borcu. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti ilk insanlı uzay misyonunu bir Türk'ün gidip orada 22 gün macera yaşaması için gerçekleştirmedi. Ülkemiz bu görevi geleceğimizin teminatı olan siz değerli kardeşlerimizin hak ettiği özgüveni ayağı kaldırması, dünyanın en zorlu jeopolitik konumlarından birinde yüzyıllarında ayakta kalabilmeyi başarmış bir ülkenin evlatlarının özgüvenlerini hak ettikleri şekilde ayağı kaldırabilmesi için gerçekleştirdiği bir görev. Birazdan sunumuna başladığımızda o sayfalar geçtikçe gördüğünüz her sahnenin bundan sonraki safhasına imza atacak kişilerin net olarak siz olduğunu idrak etmeniz açısından gerçekleştirildi. Dolayısıyla sunum her ne kadar sahnede önünüzde benim tarafımdan sunulsa da hikaye sizin hikayeniz. Bundan sonra bunun altına imza atacak olanlarda sizlersiniz" dedi.

Program, Astronot Alper Gezeravcı'nın sunumuyla son buldu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Astronot Alper Gezeravcı Çanakkale'de Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika

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