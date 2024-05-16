Atakum Belediyesi 19 Mayıs'ı özel programla kutluyor - Son Dakika
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Atakum Belediyesi 19 Mayıs'ı özel programla kutluyor

Atakum Belediyesi 19 Mayıs\'ı özel programla kutluyor

Samsun'un Atakum Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı özel bir programla kutlamaya hazırlanıyor. Programlara, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılacağı belirtildi.

16.05.2024 17:34  Güncelleme: 17:36
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Samsun'un Atakum Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı özel bir programla kutlamaya hazırlanıyor. Programlara, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılacağı belirtildi.

Atakum Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasının 105. yıldönümü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı bir dizi etkinlikle kutlamaya hazırlanıyor. Kutlama programında, spor turnuvalarından konserlere ve gençlik festivallerine geniş yelpazede birçok etkinlik yer alıyor.

Sanatseverlerin buluşma noktası Ata Sahne'de ile 16 Mayıs Perşembe günü başlayan ve tarihten karelerin yer aldığı Kurtuluş Sergisi-Sonsuz Balo, 20 Mayıs Pazartesi gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. 17 Mayıs Cuma günü, saat 10.00-19.00 arasında Denizevleri plaj voleybolu sahasında düzenlenecek Atakum Belediyesi 1. Plaj Voleybolu Turnuvası ile Atakum Belediyespor Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Samsun Şöhretler Karması Futbol Şöleni, sahilde heyecan dolu anlar yaşatacak. 18 Mayıs 18.00-23.00 saatleri arasında, Çakırlar Korusu'nda gerçekleştirilecek gençlik festivalinde katılımcıları çeşitli atölyeler, interaktif oyunlar ve DJ Suat Suata'nın müzik performansı bekliyor. Programa 18-30 yaş arası tüm gençler katılabilecek.

Genel Başkan Özgür Özel de programa katılacak

19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Peçko Fırın önünde Cumhuriyet Kadınları Bando Takımı eşliğinde başlayacak 19 Mayıs Kurtuluş yürüyüşü, Kurupelit Yat Limanı'nda son bulacak. Yürüyüşe CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılacak. Genel Başkan Özel, Yat Limanı'nda bulunan konser alanında vatandaşlarla, DJ Arda, Random ve Erman Palancıoğlu'nun müzik performansının yer aldığı konser programını izleyecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atakum Belediyesi 19 Mayıs'ı özel programla kutluyor - Son Dakika

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