Üye Girişi
Atatürk 10 Kasım'da birçok programla anıldı - Son Dakika

Atatürk 10 Kasım'da birçok programla anıldı

11.11.2021 00:58
Atatürk 10 Kasım'da birçok programla anıldı

10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yılında birçok anma programı düzenlendi.

10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yılında birçok anma programı düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83. yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)'nde de anıldı. Anma programında konuşan ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Türk milletinin Ata'sına olan sevgi ve bağlılığını O'nu kalbinde yaşatarak ve "En büyük eserim" dediği Cumhuriyet'in temel değer ve kazanımlarına sahip çıkarak göstermekte olduğunu kaydetti. Atatürk'ün bir önder ve bir yol gösterici olarak gönüllerde taht kurduğunu, ölümsüzleştiğini belirten Prof. Dr. Şenocak, 10 Kasım'ın Atatürk'ü anmanın yanı sıra O'nu anlamanın da tarihi olduğunu söyledi.

Anadolu Üniversitesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu

Günün anlam ve önemi dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen törende de anıldı. Anma törenine, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, rektör yardımcıları, Anadolu Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Selami Sezgin, senato üyeleri, daire başkanları, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı. Tören, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Anma töreni, 1 dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Atatürk Tepebaşı'nda karanfiller bırakılarak anıldı

Tepebaşı Belediyesi'nde düzenlenen 10 Kasım töreninde de Meclis üyeleri ve belediye personeli, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü 83'üncü ölüm yıl dönümünde anarak heykeli önüne karanfiller bıraktı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde, çalan sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. Ardından hep birlikte İstiklal Marşı söylendi. Bayrakların yarıya indirildiği törene, vatandaşlar ve Özel Fidanlar Anaokulu öğrencisi çocuklar da katılım sağladı. Tepebaşı Belediyesi'nin Zincirlikuyu Mahallesi'nde bulunan şantiyesinde de 10 Kasım dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Büstüne çiçek bırakılan Atatürk saygıyla anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yılı dolayısıyla Özel E OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden bir anma töreni düzenlendi. Öğrencilerin Atatürk büstüne çiçek bırakması ile başlayan törende; saat 9'u 5 geçe tüm öğrenci, öğretmen ve personeli Ata'ya saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende konuşan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, "Bugün, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 83. yıldönümü dolayısıyla saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu Üniversitesi, 10 Kasım, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Atatürk 10 Kasım'da birçok programla anıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

ABD, Türkiye'nin muhtemel operasyonuyla ilgili PKK'ya teminat mı verdi? Pentagon'dan yalanlama geldi 00:50 ABD, Türkiye'nin muhtemel operasyonuyla ilgili PKK'ya teminat mı verdi? Pentagon'dan yalanlama geldi Erbakan'ın 00:06 Erbakan'ın "Atatürk ilkeleri" konuşması sosyal medyada yine gündem oldu! İşte o meşhur sözler Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey 23:36 Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey
Evini yakan oğlundan kaçarak komşusuna sığınan kadın hayatını kaybetti 22:53 Evini yakan oğlundan kaçarak komşusuna sığınan kadın hayatını kaybetti Erdoğan, Mansur Yavaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti 21:35 Erdoğan, Mansur Yavaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti Son Dakika: Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı 20:11 Son Dakika: Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum 19:18 Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim 17:23 Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim

Son Dakika Haberleri
00:58 Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü
00:29 Kılıçdaroğlu'ndan, "Cumhurbaşkanı ile aranız nasıl?" sorusuna ilginç cevap: Onun sinirlerini bozacağım
00:17 Fatih Karagümrük'te top koşturan Andrea Bertolacci, Emre Belözoğlu ve Fatih Terim'i karşı karşıya getirdi
00:09 Hakan Altun, sağlık durumu hakkında konuştu! Geçtiğimiz ay damar tıkanıklığı sebebiyle ameliyat olmuştu
00:06 Erbakan'ın "Atatürk ilkeleri" konuşması sosyal medyada yine gündem oldu! İşte o meşhur sözler
00:04 Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesindeki koltuk krizine İYİ Parti'den farklı bir yorum geldi: ''Eş değer değiliz'' demek
23:53 Hande Erçel'i şaşırtan Kerem Bürsin sorusu! Ne cevap vereceğini bilemedi
23:40 Morutan'ın asistiyle Cicaldau golü gördü! Galatasaray sözleri taraftarı mutlu etti
23:35 Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey
23:34 Temel Kotil tarih verdi! Milli Muharip Uçağı'nın motorunun çalışacağı zamanı açıkladı
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü         
00:58
Kılıçdaroğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'ndan, "Cumhurbaşkanı ile aranız nasıl?" sorusuna ilginç cevap: Onun sinirlerini bozacağım         
00:29
Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesindeki koltuk krizine İYİ Parti'den farklı bir yorum geldi: ''Eş değer değiliz'' demek Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesindeki koltuk krizine İYİ Parti'den farklı bir yorum geldi: ''Eş değer değiliz'' demek         
00:05
Baykar CEO'su Haluk Bayraktar'dan güzel haber! 2 tip SİHA sistemi daha yolda Baykar CEO'su Haluk Bayraktar'dan güzel haber! 2 tip SİHA sistemi daha yolda         
22:58
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası belli oldu! Emeklilik için 6 kritik madde sıralandı EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası belli oldu! Emeklilik için 6 kritik madde sıralandı         
22:02
Uyuşturucu operasyonunda çatışma: 1 polis şehit düştü Uyuşturucu operasyonunda çatışma: 1 polis şehit düştü         
21:33
Metin Külünk'ten Haberler.com'a çok özel açıklamalar: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz Metin Külünk'ten Haberler.com'a çok özel açıklamalar: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz         
19:37
Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis         
17:31
Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü         
16:46
Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü         
15:26
Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı! Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı!         
13:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır         
11:59
Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu         
11:22
Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor         
11:14
Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak         
08:23
Hande Erçel mini elbiseli pozlarını paylaştı, takipçileri beğeni yağdırıyor Hande Erçel mini elbiseli pozlarını paylaştı, takipçileri beğeni yağdırıyor         
07:57
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 01:20:16. #1.13#
SON DAKİKA: Atatürk 10 Kasım'da birçok programla anıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement