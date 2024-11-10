Atatürk, Balıkesir\'de Saygı ve Rahmetle Anıldı

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yıl dönümünde Kuvayi Milliye şehri Balıkesir'de saygı ve rahmetle anıldı.

Anma programı çerçevesinde Vali İsmail Ustaoğlu, Garnizon Komutanı Hava Tümgeneral Hüseyin Duman ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Atatürk Anıtına çelenk sundu. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yanı sıra dernekler, vakıflar ve sivil toplum kuruluşlarının da Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde siren sesleriyle birlikte saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okunmasıyla Türk Bayrağı göndere çekildikten sonra yarıya indirildi. Saygı duruşuna yoldaki araçlar da kornalarıyla eşlik ederken yaya vatandaşlar da saygı duruşunda bulundu. - BALIKESİR