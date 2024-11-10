Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86. yıl dönümünde denizin altında Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtılar.
Güzelyalı Azot Dalış Merkezi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86. yıl dönümünde Marmara Denizi'ne Güzelyalı'dan dalış yaptı. Denizde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açan dalışçılar hatıra fotoğrafı çektirdi. Paylaşılan fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni aldı. - BURSA
Son Dakika › Yerel › Atatürk İçin Deniz Altında Anma - Son Dakika
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