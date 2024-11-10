Atatürk Kırklareli\'nde Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 86'ıncı yıl dönümünde Kırklareli'nde düzenlenen törenlerle anıldı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86'ıncı yıl dönümünde Kırklareli'nde düzenlenen törenle anıldı. Atatürk heykeline düzenlenen törene Vali Uğur Turan, kamu kurum ve kuruluş temsilcileriyle öğrenciler katıldı. Çelenklerin konulduğu törende, sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Törende askeri manga saygı atışı yaptı. - KIRKLARELİ
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