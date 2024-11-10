Atatürk Rize\'de törenle anıldı

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümünde Rize'de bir dizi tören düzenlenerek özlem ve minnet ile anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 86. Yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikler saat 9.00'da Rize Valiliği tören alanında bulunan Atatürk anıtına çelenk sunma başladı. Tören saat 9.05'i gösterdiğinde tüm şehirde çalan sirenlere saygı duruşuyla ve ardından okunan İstiklal Marşı ile devam etti. Törene Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, RTEÜ Rektör Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Siyasi Partiler, Sivil Toplum Kuruluşları, öğrenciler ve çok sayıda Rizeli katıldı.

Valilik önünde gerçekleşen programın ardından etkinlikler Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Konferans Salonu'nda devam eden etti. - RİZE