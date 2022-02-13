Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 91. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 91. yıl dönümü kutlandı

MALATYA - Mustafa Kemal Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 91'inci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile 2'nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı'nın Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Burada bir konuşma yapan Vali Aydın Baruş," Hayatını Türk Milletinin bağımsızlığına ve Türkiye Cumhuriyetini muasır medeniyetlerin seviyesine ulaştırmaya adayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, güzel şehrimiz Malatya'yı 13 Şubat 1931 tarihinde ziyaretleriyle şereflendirmiştir. Bu onuru 91 yıldır yüreğinde taşıyan Malatya insanının, atasına olan gönül borcunu bir kez daha ifade etmek üzere bir araya geldik. Malumlarınız olduğu üzere Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kahraman milletimizin istiklal mücadelesi zaferle sonuçlanmış, yeni Türkiye cumhuriyeti devleti kurularak bu zafer adeta taçlandırılmıştır. Cumhuriyetimizin kuruluşundan sonra, Atatürk'ün liderliğinde, uzun harp yıllarında harap ve bitap düşmüş memleketimizin yeniden inşası ve ihyası için her alanda çok önemli atılımlar başlatılmıştır" dedi.

Malatya'nın Anadolu demir yoları ağına bağlanması münasebeti nedeniyle Atatürk'ün Malatya'yı ziyaret ettiğini anımsatan Vali Baruş," Malatya Halkının Atatürk'ü misafir etmesine vesile olan şey de demiryolu olmuştur. Malatya'nın kadirşinas insanı, bir taraftan çok merak ettiği Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı yakından görmenin heyecanını, diğer taraftan da ilk defa sağlayacağı gelişmelerden, üreticilerin kendi aralarında kooperatifler kurmalarının yararlı olacağından bahsetmişlerdir. Atatürk, vilayet eğitimine ve millet mekteplerine dair Vali ve Milli Eğitim Müdüründen bilgi almış, takip edilen mefkürenin mahiyetini devamlı olarak halka anlatmak konusunda Türk Ocaklarına düşen görevler hakkında da tavsiyelerde bulunmuşlardır. Malatya'da bir gün kalan Atatürk, ertesi gün yine trenle Malatya'dan ayrılmıştır. İlimizi teşriflerinin 91. yıldönümünde cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla yad ediyor, O'na, kahraman silah arkadaşlarına, aziz şehitlerimize ve ebediyete intikal eden şanlı gazilerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.