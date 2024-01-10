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Atatürk Üniversitesi, Bilimsel Teşvik Törenlerini Düzenlemeye Devam Ediyor - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi, Bilimsel Teşvik Törenlerini Düzenlemeye Devam Ediyor

Atatürk Üniversitesi, bilimsel çalışmalarıyla üniversite ismini üst sıralara taşıyan akademisyenleri ödüllendiriyor. Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında, araştırma faaliyetleri için başvuran öğretim üyelerine ödülleri verildi. Rektör Çomaklı, akademisyenleri tebrik ederek üniversitenin daima bir adım önde olması gerektiğini belirtti. Tören, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Atatürk Üniversitesi, Bilimsel Teşvik Törenlerini Düzenlemeye Devam Ediyor
10.01.2024 - 17:04,
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Geçekleştirdikleri bilimsel çalışmalarla üniversite isminin üst sıralara taşınmasına katkıda bulunan akademisyenleri ödüllendiren Atatürk Üniversitesi, Bilimsel Teşvik Törenlerini düzenlemeye devam ediyor.

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında, 2023 yılında yaptıkları araştırma faaliyetleri için Aralık ayında başvuran öğretim üyelerine ödülleri, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı tarafından verildi.

Yayın, patent, proje ve firmaları ile ön plana çıkan akademisyenlere 15 Temmuz Milli İrade Salonunda düzenlenen törende ödüllerini takdim eden Rektör Çomaklı, araştırma temelli çalışmalarından ve başarılarından dolayı akademisyenleri tebrik etti.

Çalışan, üreten ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayan tüm personelin her açıdan desteklendiğini belirten Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin kadim geçmişine yakışır çalışmalarla daima bir adım önde olması gerektiğini söyledi.

"Ülkemizi, Dünya Akademik Sıralamasında Üst Sıralara Taşımak İçin Daima Çaba Göstereceğiz"

Atatürk Üniversitesinin; evrensel bilimde ön sıralarda yer alan, sorun odaklı çalışan ve toplumsal sorunlara bilimsel çözümler üretebilen bir üniversite olarak konumlandığını aktaran Rektör Çomaklı, üniversite mensubu tüm bilim insanlarının nitelikli çalışmaları ve elde ettiği başarıların kendilerini onurlandırdığını ifade etti.

Prof. Dr. Çomaklı: "İnsanlığa ve bilime katkı sunmak amacıyla hazırlanan ve saygın akademik kuruluşlarda yayımlanan makaleler, yayınlar, patentler, projeler ve firmaları neticesinde alınan ödüller, aslında bir akademik birikimin sonunda alınan ödüllerdir. Ortaya konulan bilimsel çalışmaların maddi değeri verilen bu ödüllerle ölçülemez. Sizlerin yaptığı çalışmalar bizim için çok daha değerli bir konumda. Ülkemizi, dünya akademik sıralamasında üst sıralara taşımak için daima çaba göstereceğiz. Bilim insanlarımıza üniversitemiz ve şehrimiz adına teşekkür ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bilimsel Teşvik Töreni, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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