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Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden İran'a kitap - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden İran'a kitap

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özden'in 'Erzurum'da Ramazan' isimli kitabı İran'da Farsçaya çevrildi. Kitap, Erzurum'un ramazana ait özelliklerini anlatıyor ve İran'da büyük ilgi görüyor.

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi\'nden İran\'a kitap
12.12.2023 - 12:21,  Güncelleme: 12:30
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Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özden'in kaleme aldığı, 'Erzurum'da Ramazan' isimli kitabı İran'da Dr. Turan Şeyhlu tarafından Farsçaya çevrildi.

'Ülkem adına kendi adıma büyük bir mutluluk'

Prof. Dr. Ömer Özden, daha önce 'Türk Düşünce Tarihi' ve 'Aşk' isimli kitaplarının Kazakistan'da yayımlandığını, 'Erzurum'da Ramazan' isimli üçüncü kitabının ise İran'ın Urmiye şehrinde Yazar Dr. Turan Şeyhlu tarafından 'Ramazan-Der Erzurum' ismiyle Farsçaya çevrildiğini söyledi.

180 sayfalık kitabında Erzurum Ramazanlarının kültürel boyutunu, hatıralarla derin bir şekilde kaleme aldığını ifade eden Prof. Dr. Özden, "Bu kitabım Erzurum'da Ramazan' adı adıyla yayımlanmıştı. Şimdiye kadar dört baskı yaptı. Ayrıca Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin 'Prestij Kitapları' arasında yayımlandı. Böylece beş baskı yapılmış oldu. İran'daki Farsça çevirisiyle birlikte üçüncü kitabım yurt dışında çevrilmiş oldu. Hem ülkem adına hem Atatürk Üniversitem adına, hem de kendi adıma çok mutluyum" dedi.

Kitabında, Erzurum'un ramazana ait bütün özelliklerini kaleme aldığını kaydeden Prof. Dr. Özden, "Yemeklerini, iftar sonrası sohbetleri, teravih de okunan Erzurum'a özgü duaları bu kitapta anlatmıştım. Kitabım İran'da 'Ramazan- Der Erzurum' adıyla Farsça olarak basılıp kitapçılara dağıtımı yapıldı. İleri bir tarihte İran'a giderek kitabım için imza günü düzenleyeceğim. İran'da kitaba çok değer veriliyor. Bu da iki ülke arasındaki kültürel bağların gelişimine katkı sağlamaktadır. Kitabın ülkemizde de daha çok ilgi göreceğine inanıyorum. Özellikle gençlerimiz bu konuda daha bilinçli Erzurum'da kitap sevgisinin artmasında fuarların büyük katkısı oldu. Okuyucu sayısında artış gözlemleniyor. Bu da ülkemiz adına sevindirici" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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