Atatürk Üniversitesi'nde Bayramlaşma Programı - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi'nde Bayramlaşma Programı

Atatürk Üniversitesi\'nde Bayramlaşma Programı

Rektör Hacımüftüoğlu, bayramda birlik ve beraberlik mesajları verdi, huzur ve dayanışma vurgulandı.

01.04.2025 10:34
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Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Ramazan Bayramı vesilesiyle akademik ve idari personelin katılımıyla gerçekleşen bayramlaşma programına ev sahipliği yaptı.

Konukevi 1'de düzenlenen programa üniversite yönetimi, akademisyenler ve çalışanlar yoğun ilgi gösterdi. Samimi bir atmosferde geçen programda, bayramın getirdiği manevi iklimin huzur ve dayanışma ruhunu pekiştiren önemli bir unsur olduğuna vurgu yapıldı. Bayramlaşma programı kapsamında kısa bir değerlendirmede bulunan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, bayramların birlik ve beraberliği güçlendiren, kardeşlik duygularını artıran özel günler olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bayramlar, bizleri bir araya getiren, dayanışmayı ve paylaşmayı öne çıkaran en anlamlı zaman dilimleridir. Atatürk Üniversitesi ailesi olarak bizler de bu ruhu her zaman yaşatmaya devam edeceğiz. Akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimizin bayramını bir kez daha en içten dileklerimle kutluyorum."

Programda hazır bulunan akademik ve idari personel de bayramın mutluluğunu paylaşarak birlik ve beraberlik mesajları verdi. Samimi sohbetler ve bayram tebriklerinin ardından program sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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