Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri, Akıllı İlaç Takip Sistemi Projesi İle Rektörü Ziyaret Etti - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri, Akıllı İlaç Takip Sistemi Projesi İle Rektörü Ziyaret Etti

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri, Akıllı İlaç Takip Sistemi Projesi İle Rektörü Ziyaret Etti

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, Furkan Güneş ile Ömer Faruk Aydın, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette, başarılı öğrencilerin geliştirdiği 'Pupill Health: Akıllı İlaç Takip Sistemi' projesi ele alındı. Proje, ilaç kullanımını kolaylaştıran ve hastaların tedavi süreçlerini daha güvenli hale getiren bir mobil uygulama olarak dikkat çekiyor.

23.08.2024 13:18
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Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, Furkan Güneş ile Ömer Faruk Aydın, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nu ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, başarılı öğrencilerin Atatürk Üniversitesi Farmakoloji Anabilim Dalı akademisyenleriyle birlikte geliştirdiği "Pupill Health: Akıllı İlaç Takip Sistemi" projesi ele alındı. Bu yenilikçi proje, TÜBİTAK'tan birincilik ödülü almasının yanı sıra girişimcilik desteğiyle de büyük bir başarı elde etti.

Projenin danışmaları arasında yer alan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun da yakından takip ettiği sistem, ilaç kullanımını kolaylaştıran ve hastaların tedavi süreçlerini daha güvenli hale getiren bir mobil uygulama olarak dikkat çekiyor. Proje geliştiricisi Güneş ile proje yöneticisi Aydın, projeyle ilgili yaptıkları açıklamada, dünya genelinde ilaç kullanımında ciddi problemler yaşandığını ve kullanılan ilaçların yaklaşık yüzde 50'sinin yanlış kullanıldığını ifade ettiler. Başarı öğrenciler verdikleri bilgide: "Her 10 hastadan biri, ilaçların yanlış kullanımı nedeniyle hastanelere başvurmak zorunda kalıyor. Pupill Health sistemi, bu sorunu çözmeye yönelik önemli bir adım olacak" dediler.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ise öğrencilerinin böyle yenilikçi ve topluma faydalı projelerde yer almasının gurur verici olduğunu belirterek: "Atatürk Üniversitesi olarak, sadece akademik başarı değil, aynı zamanda toplumsal problemlere çözüm üretebilecek girişimci gençler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Furkan Güneş ve ekibini, bu önemli başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Projelerinin, sağlık alanında dikkat çekeceğine ve mevcut soruna çözüm olacağına inanıyorum" dedi.

Ziyaret, Pupill Health sisteminin gelecekteki geliştirme aşamaları ve potansiyel iş birlikleri üzerine yapılan görüş alışverişiyle sona erdi. Güneş ve Aydın, projeye sağladığı destek ve yakın ilgisi için Rektör Hacımüftüoğlu'na teşekkür ettiler. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri, Akıllı İlaç Takip Sistemi Projesi İle Rektörü Ziyaret Etti - Son Dakika

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