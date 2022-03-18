Atatürk Üniversitesi yemekhanesinde öğünün adı asker menüsü - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi yemekhanesinde öğünün adı asker menüsü

18.03.2022 17:36
Atatürk Üniversitesi yemekhanesinde öğünün adı asker menüsü

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle şehitlerimizi unutmamak adına teatral bir gösteri düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle şehitlerimizi unutmamak adına teatral bir gösteri düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi Merkezi Yemekhanesinde gerçekleşen gösteride, asker ve hemşire kıyafetli gençler salonun çeşitli yerlerine dağılarak günün anlam ve önemini belirten şiirler okuyup Türk Bayrağı açtılar. Öğrencilerin yemek yedikleri esnada sergilenen gösteri öğrenciler tarafından ilgiyle izlenirken, 107 yıl önce kazanılan bu zaferin yeniden hatırlanarak canlandırılması da duygu yüklü anların yaşanmasına sebep oldu.

Gösterinin ardından, Çanakkale'de savaşan Türk askerinin yemek listesinde sıkça karşılaşılan üzüm hoşafı, yemek yiyen öğrencilere dağıtılarak o günlerin hatıralarda kalması sağlandı.

"Bu Tarz Faaliyetleri Üniversite Olarak Önemsiyoruz"

Çanakkale Zaferinin hangi şartlar altında kazanıldığının bir nebze de olsa anlaşılması ve kahraman ecdadımızın bir kez daha rahmet ve minnetle anılması için güzel bir etkinliğe üniversite olarak ev sahipliği yaptıklarını aktaran Rektör Çomaklı, öğrencilerin o günlere dair fikir edinebilmeleri ve yaşanan zorlukları zihinlerinde canlandırabilmeleri açısından bu ve benzeri faaliyetleri üniversite olarak oldukça önemsediklerini belirtti.

Milletinin birlik, beraberlik ve inançla neler yapabileceğini gösteren en güçlü örneklerden birinin Çanakkale Zaferi olduğuna vurgu yapan Rektör Çomaklı: "Türk milletinin vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı söz konusu olduğunda, hangi durumda olursa olsun engelleri aşabileceğinin en güzel örneği Çanakkale Zaferidir. Kanıyla, canıyla bu toprakları vatan kılarak bizlere emanet eden her bir ecdadımızı, her bir şehidimizi saygı, minnet ve duayla anmaya daima devam edeceğiz. Bu duygularla böylesine anlamlı etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese canı gönülden teşekkürlerimi iletiyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM

YORUMLAR
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Oltu ilçe protokolü, şehit aileleri ve gazilerle yemekte buluştu Oltu ilçe protokolü, şehit aileleri ve gazilerle yemekte buluştu Hastaları asker ve sıhhiye kıyafetiyle karşıladılar Hastaları asker ve sıhhiye kıyafetiyle karşıladılar

Atatürk Üniversitesi, Yemek Tarifi, Çanakkale, Asker, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi yemekhanesinde öğünün adı asker menüsü - Son Dakika


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