Atık malzemeleri sanata dönüştürüyorlar - Son Dakika
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Atık malzemeleri sanata dönüştürüyorlar

16.03.2022 12:34
Atık malzemeleri sanata dönüştürüyorlar

Erzurum Palandöken Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce Palandöken İlçesinde bulunan Aşık Sümmani Kültür Merkezinde sıfır atık projesi kapsamında atık ürünlerden yapılan el sanatları sergisi açıldı.

Erzurum Palandöken Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce Palandöken İlçesinde bulunan Aşık Sümmani Kültür Merkezinde sıfır atık projesi kapsamında atık ürünlerden yapılan el sanatları sergisi açıldı.

Serginin açılış töreni öncesi Erzurum Bar ekibi gösteri yaptı. Açilış kurdelesinin kesilmesinin ardından davetliler sergiyi gezdi.

Sıfır atık projesi kapsamında Palandöken Hal Eğitim Merkezi bünyesinde kursiyerler tarafından el sanatları ve sıfır atıktan geri dönüşüm ürünleri sergilendi.

Kursta ilgi çeken bir çalışma da Erzurum'da fazlaca tüketilen çay tablosu dikkat çekti. Limonlu çay ve kesme şeker resimlerinin yer aldığı tabloda "acil durumda camı kırınız" yazısı davetlileri gülümsetti.

Palandöken Halk Eğitim Merkezi Kurs eğitmeni Elif Küçükkaya çalışmayla ilgili olarak şunları söyledi; "Kendi çalışmam olan üç boyutlu rölyef çalışması yaptım. Çalıştığım eser Erzurum'u tanıtmak amacındayım, Erzurum'da çok çay ve yanında limon olmazsa olmazı çay tüketimi fazla olduğundan Erzurum pancar şekerinden üretilen şeker ve onu kesmek için şeker makası ve olmazsa olmazlardan Oltu Taşı Tespihi koyarak çalışma yaptım. Erzurum genellikle çaysız duramadığından bunu da esprili bir şekilde anlamında adına acil durumlarda camı kırın ve alın şeklinde bir çalışma yaptım."

Palandöken Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan sergide el dokuması halı stantları vardı. Halk Eğitim Merkezi Usta öğreticilerinden Meryem Güler, "Bulunduğumuz çalışma alanı Halk Eğitim Merkezi ve Milli Eğitim Müdürlüğü halıcılık kursunda bulunuyoruz. Kursiyerlerimizle halıcılık üzerine çalışmalar yapıyoruz. Yün iplikten bünyen halı imalatı yapıyoruz. Bu iplikler yazın koyun kırkımından sonra onların yünleri alınıyor, çeşitli renklerde boyanıyor, kullanılan motifler tamamen Türk motifleridir. Bu motifler genellikle Osmanlı ve Selçuklu motifleridir. 35x36 kalitede ve 1260 düğüm atılıyor. Kursumuza gelen kursiyerler hem meslek öğreniyorlar hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Mahallelerde komşuluk ilişkileri farklı olduğu için hanımlar birbirlerine söylüyorlar ve kursumuza geliyorlar. İmalatı yapılan halıların satışları yapılıyor, satılmayan ürünler ise kursta kalıyor" diye konuştu.

Palandöken Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erdal Yavilioğlu ise Halk Eğitim Merkezi olarak el sanatları, el nakışları ve çocuk gelişimi alanlarında toplumsal farkındalığı oluşturmak amacıyla böyle bir sergi açtıklarını belirterek, "Burada çöp denilen eşyaları geri dönüşüm olarak tekrar kullanılır hale getirmek amacıyla proje hazırlığı yaptık, kurs hocaları bu projeye destek verdiler. Binlerce şişe veya atık maddeler çöplerden topladık ve tekrar kullanıma sunmak amacıyla ev aksesuarları haline getirdik. Günlük hayatımızda kullandığımız pantolonları, perdeleri, şişe kapakları, ayakkabı kutuları daha birçok eşya toplandı ve değerlendirildi. Babaannelerimiz veya ninelerimizin kullanma eşyaları değerlendirmeye aldık. Her şey çöp değildirden yola çıktık. Böyle çalışmalar yaparak doğayı da kirletmemiş oluyoruz. Yine atık maddelerden oluşturulan bir kütüphane oluşturduk, burada kullanılman bilgisayarlar, limon kasaları, paletlerden aklınıza gelen kullanılmayan malzemeleri değerlendirdik" diye konuştu.

279 usta öğretici ve 4 bin 200 civarında kursiyer bulunduğunu anlatan Yavilioğlu, "Mesleki kurslar, kişisel gelişim kursları, el becerisi kursları bulunuyor. Tiyatro, engellilere yönelik kurslar, dil kursları, kış aylarında kış sporları, kış sporcularımız arasında dünya şampiyonu olan kursiyerlerimiz var. Halk Eğitim Merkezi bünyesinde bulunan halk oyunları ekibi il ve bölge birincisi oldu. 7 den 77'ye kim gelirse gelsin kapımız açık. Hanımlar hangi alana ilgi duyuyorlarsa halk eğitim merkezi kurslarına gitsinler ve kendilerine beceri kursları alsınlar. Bana kursta iş bulunmaz demeyin mutlaka size göre bir kurs vardır, sizi anlayan vardır. Ekonomisi olmayanlara da kurs açtık. Bizler ekonomisi iyi olmayan ailelerin çocuklarını alarak onlara ücretsiz kurs imkanı sağlıyoruz. Bu öğrencilerin sayısı şu an itibariyle 130 civarında. Bu öğrenciler arasında 110 öğrencimizi çeşitli üniversitelere yerleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Erzurum için ne gerekiyorsa bizler sonuna kadar vatandaşlarımızın yanındayız" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Atık malzemeleri sanata dönüştürüyorlar
Atık malzemeleri sanata dönüştürüyorlar

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Halk Eğitim Merkezi, geri dönüşüm, Limonlu Çay, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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