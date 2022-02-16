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AYD'den yerel medya mensuplarına saldırıya kınama - Son Dakika

AYD'den yerel medya mensuplarına saldırıya kınama

16.02.2022 17:10
AYD'den yerel medya mensuplarına saldırıya kınama

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD), Mersin'de yerel medya mensuplarına yapılan saldırıyı kınadı.

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD), Mersin'de yerel medya mensuplarına yapılan saldırıyı kınadı.

Mersin'de Haberci Gazetesinin yaptığı "Milyarlık vurguna göz mü yumuluyor?" haberi sonrasında CHP Gençlik Kolları üyeleri olduğu ileri sürülen grup tarafından yerel medya mensuplarına yapılan saldırı, Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından kınandı. Anadolu Yayıncılar Derneği Başkan Yardımcısı Hasan Yavuz Bakır, düzenlediği basın toplantısında, yerel medyanın susturulamayacağını söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın özgürlüğüne özellikle vurgu yaptığını hatırlatan Bakır, " Türkiye'de basın özgürlüğü olmadığını söylüyordunuz. Görevi milleti bilgilendirmek olan basının büyük sorunlar yaşadığını ve bu sorunu çözeceğinizi söylüyordunuz. Ne oldu, sorunu böyle mi çözeceksiniz? Bu olay karşısında neden sessiz kalıyorsunuz?" dedi.

Yerel medyaya saldıranların CHP örgütünden isimler olduğuna dair iddiaların olduğunu dile getiren Bakır, 'Senin basının benim basınım' şeklinde bir ayrışma ile siyasilerin yaklaşımda bulunmalarının endişe verici olduğunu belirtti. Bakır, cemiyetin, STK'ların, siyasetin bu saldırıyı net bir şekilde kınaması gerektiğini vurgulayarak, saldırıyı gerçekleştirenlerin cezasız kalmaması gerektiğini ve bu tür çirkin saldırıları herkesin kınaması gerektiğini ifade etti. - ANKARA

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Cumhuriyet Halk Partisi, Saldırı, Mersin, Medya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel AYD'den yerel medya mensuplarına saldırıya kınama - Son Dakika


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SON DAKİKA: AYD'den yerel medya mensuplarına saldırıya kınama - Son Dakika
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