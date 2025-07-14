Aydın\'a 2024\'te 40 bin göç

Doğal güzellikleri ve ören yerleri ile birçok vatandaşın rotasına giren Aydın'a 2024 yılında başka illerden toplam 40 bin 849 kişi göç etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı İç Göç İstatistikleri'ni paylaştı. Paylaşılan verilere göre Aydın'a diğer illerden 40 bin 849 kişi göç etti. En fazla aldığı göç 8 bin 382 kişi ile aile fertlerinden birine bağımlı göç olarak gerçekleşen Aydın'da, en az alınan ise 242 kişi ile sağlık ve bakımdan dolayı göç olarak gerçekleşti. 2023 yılında toplam 52 bin 916 kişinin göç ettiği Aydın'a 2024 yılında 40 bin 849 kişi göç ederken, 1 yıldaki göç almada yaklaşık yüzde 23'lük düşüş meydana geldi.

Öte yandan Aydın, 2024 yılında çeşitli sebeplerle toplam 35 bin 832 göç verdi. En fazla verilen göç 7 bin 44 kişi ile eğitim nedeniyle olurken, en az verilen göç ise 177 kişi ile emeklilik nedeniyle oldu. 2023 yılında toplam 41 bin 605 kişilik göç veren Aydın'da 2024 yılında 35 bin 832 kişi Aydın'dan göç ederken, 1 yıldaki göç vermede yaklaşık yüzde 14'lük azalma yaşandı.

Aydın 2024 yılında toplam 40 bin 849 göç alırken, 35 bin 832 kişi göç verdi. İlin net göç hızı ise binde 4,3 olarak gerçekleşti. - AYDIN