Özlem Çerçioğlu: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İzinde İlerlemeye Devam Edeceğiz" - Son Dakika
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Özlem Çerçioğlu: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İzinde İlerlemeye Devam Edeceğiz"

29.08.2022 09:49
Özlem Çerçioğlu: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İzinde İlerlemeye Devam Edeceğiz"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çerçioğlu, mesajında, "Cesareti ve önderliğiyle vatanımızda özgür yurttaşlar olmamızı sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çerçioğlu, mesajında, "Cesareti ve önderliğiyle vatanımızda özgür yurttaşlar olmamızı sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesaj şöyle:

"Vatan sevgisinin, bağımsızlık tutkusunun ve kahramanlığın destanlaştığı büyük mücadelenin 100. yıl dönümünü yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin ilanına giden bu muhteşem zaferle Türk milleti, kendisine reva görülen esareti reddederek bağımsızlığından ne olursa olsun taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir.

Bu mücadele, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün üstün askeri dehasıyla 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta kesin bir zafere dönüşmüştür. Sonrasında yine Ata'nın 'Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!' emrinden alınan güçle de 7 Eylül'de güzel Aydınımızın kurtuluşuna dönüşmüştür.

Bağımsızlık aşkıyla düşmanı topraklarımızdan atan kurucu irade, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tüm yurttaşlara cesaret aşılamıştır. İmkansızlıklara rağmen tüm yurttaşlar bu haklı zaferin kazanılmasında onurlu ve gururlu bir mücadele vermiştir.

Bizler de, cesareti ve önderliğiyle vatanımızda özgür yurttaşlar olmamızı sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde ilerlemeye devam edeceğiz. Çağdaş, demokratik, laik bir Cumhuriyet inşa ederek yolumuzu bir meşale gibi aydınlatan Atamızın izinde olacağız.

30 Ağustos Zaferi'nin 100. yıl dönümü vesilesiyle Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ise minnet ve şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü kutlu olsun."

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Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Özlem Çerçioğlu, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Özlem Çerçioğlu: 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İzinde İlerlemeye Devam Edeceğiz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Özlem Çerçioğlu: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İzinde İlerlemeye Devam Edeceğiz" - Son Dakika
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