Aydın\'da anne ve babası öldürülen hekim Çakaloğlu kansere yenildi

Aydın'da aile hekimi olarak görev yapan Dr. Ahmet Çakaloğlu, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Anne ve babası Turgut ve Nuran Çakaloğlu'nu geçtiğimiz şubat ayında evlerinde işlenen cinayette kaybeden doktorun vefatı, sağlık camiasını yasa boğdu.

Aydın'da Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Ahmet Çakaloğlu, kanser tedavisi gördüğü İzmir'deki Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Çakaloğlu'nun vefatı, Aydın sağlık camiasında üzüntüye neden oldu. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Dr. Ahmet Çakaloğlu'nun hayatını kaybetmesi üzerine başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, merhum hekime Allah'tan rahmet dilenirken ailesine, yakınlarına ve sağlık çalışanlarına başsağlığı temennisinde bulunuldu.

Anne ve babası evlerinde öldürülmüştü

Dr. Ahmet Çakaloğlu'nun anne ve babası Turgut ve Nuran Çakaloğlu, geçtiğimiz Şubat ayında Efeler ilçesindeki evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınan H.A., hırsızlık amacıyla girdiği evde yaşlı çiftin kendisine tepki göstermesi üzerine cinayeti işlediğini itiraf etmiş ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.