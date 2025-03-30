Aydın'da Arızalı Araca Polis Yardımı

Aydın'da arızalanan araca polislerin yardımı kamerada

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde, yağışlı havada arızalanan bir aracın sürücüsüne polis ekipleri yardım etti. Polisler, arızalanan aracı güvenli bir alana itip trafik yoğunluğunun oluşmasını engelledi.

Aydın-Söke karayolundan tatilciler, Aydın'ın Kuşadası, Didim ilçeleri ve Muğla'nın tatil beldelerini araçları ile gitmeyi bayramın ilk günü de sürdürdü. Aydın'da trafik akışının aksamaması amacıyla 2 bin 455 polis görev yapıyor.

Yağışlı havanın etkili olduğu Sazlı Mahallesi'nde bir otomobil arıza yaptı. Aracı arıza yapan sürçünün yardımına, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri koştu.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü'ne bağlı iki polis memuru, arızalanan aracı iterek sürücüsünün araçlarını güvenli bir alana çekmesine yardımcı oldu. Bu sayede, yolun kapanmasının ve trafik yoğunluğunun önüne geçildi.