Aydın\'da Bağımlılıkla Mücadele Faaliyetleri Toplantısı Gerçekleştirildi

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Aydın'da bağımlılıkla mücadele çerçevesinde yapılması gereken faaliyetler yapılan toplantıda görüşüldü.

Konu ile ilgili olarak Aydın Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bağımlılıkla mücadele faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi, bu mücadelede paydaşlar arasında sağlıklı bir iş birliği ve koordinasyon sağlanması amacıyla gerçekleştirilen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı İl Sağlık Müdürlüğümüz toplantı salonunda Vali Yardımcımız Dr. Halil İbrahim Ertekin başkanlığında, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul ve kurul üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplantıda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "2018-2023 Uyuşturucu Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı" doğrultusunda, kurumların 2022-2023 yıllarında gerçekleştirdikleri faaliyetlerini içeren sunum yapılmış ve kurul üyelerinin değerlendirmeleri, görüş ve önerilerinin alınmasının ardından toplantı sona ermiştir" denildi. - AYDIN