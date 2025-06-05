Aydın\'da Bayram Trafiği için Jandarma Önlemleri

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Aydın'daki otoyollarda trafik yoğunluğu artarken, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla 24 saat esasına göre görev yapıyor.

Bayramı sevdiklerinin yanında geçirmek isteyen tatilciler için alınan önlemler kapsamında jandarma ekipleri, modern teknolojilerle desteklenen sıkı denetimlerle kazaların önüne geçmeyi hedefliyor. Aydın- İzmir ve Aydın- Denizli otoyollarında görev yapan Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, gişe noktaları başta olmak üzere otoyol boyunca trafik kontrolleri gerçekleştiriyor. Tatilcilerin yoğun olarak kullandığı güzergahlarda hem trafik hem de asayiş denetimleri artırıldı. Özellikle Germencik gişelerinde yapılan uygulamalarda sürücülere, emniyet kemeri takmaları, direksiyon başında cep telefonu kullanmamaları ve hız limitlerine uymaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

Ekipler, radar cihazlarıyla hız kontrolleri yaparken, emniyet kemeri denetimlerine de ağırlık veriyor. Aydın, Denizli, Muğla ve Antalya gibi tatil bölgelerine giden vatandaşların bayram yolculuklarını güven içinde tamamlamaları için otoyol jandarma ekipleri bayram süresince görev başında olacak. Gişe noktalarındaki uygulamalar ise bayram boyunca kesintisiz şekilde devam edecek. Aydın İl Göç İdaresi ekipleri de, uygulama noktasında düzensiz göçmen yakalanması ihtimaline karşı hazır bekliyor. - AYDIN