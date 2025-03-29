Aydın'da Bayram Trafiği Yoğunluğu Yok

- Aydın'da bayram trafiği yoğunluğu yaşanmadı

AYDIN - Her yıl bayram öncesi yaşanan trafik yoğunluğu bu yıl Aydın'da yaşanmazken, 9 günlük bayram tatili için yola çıkan sürücüler Aydın- Muğla Karayolu'nda beklenen trafik yoğunluğunu oluşturmadı.

Birçok ilin kesişim noktasında bulunması sebebiyle karayollarında trafik yoğunluğu yaşanan Aydın'da, her yıl bayram tatili öncesinde yaşanan bayram trafiği, bu yıl oluşmadı. 9 günlük bayram tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen sürücülerin Aydın'dan geçişleri devam ediyor. Denizli, Muğla ve İzmir karayollarında oluşan araç yoğunluğu bu yıl beklenenin altında kalırken, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi. Trafik ışıklarının olduğu bölgelerde zaman zaman uzun araç kuyrukları meydana gelirken, Aydın-Muğla karayolunu kullanan sürücüler, trafik yoğunluğu düşüncesiyle erken yola çıktıklarını ama trafiğin olmaması sebebiyle tahminlerinden daha erken varış noktalarına ulaşacaklarını vurguladı.

Öte yandan, yol güzergahlarında ise jandarma ve polis ekiplerince gerekli önlemler alınırken, yapılan denetimlerle de sürücülerin kurallara uyması gerektiği hatırlatılıyor.