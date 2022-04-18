Aydın'da fahiş fiyat ve gıda denetimi - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da fahiş fiyat ve gıda denetimi

18.04.2022 10:10
Aydın'da fahiş fiyat ve gıda denetimi

Aydın'ın Efeler ilçesinde ekipler Tüketicinin Korunması Kanunu hükmünce marketlerde raf ömrü, fahiş fiyat ve stok denetimi yaptı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde ekipler Tüketicinin Korunması Kanunu hükmünce marketlerde raf ömrü, fahiş fiyat ve stok denetimi yaptı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da fahiş fiyat artışı ve stokçuluğun önüne geçmek için denetimlerine aralıksız devam ediyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri marketlerde rafları dolaşıp etiketleri inceleyip fahiş fiyat artışı, etiket denetimi yaptı. Denetimlerde, gıda ve temel tüketim ürünlerine yönelik haksız fiyat artışı, gramaj ve raf ömrü kontrolleri yapıldı. Ekipler, reyon fiyatı ile kasa fiyatı kontrolleri yaparak güncel fiyatlarını da kayıt altına aldı. - AYDIN

Aydın'da fahiş fiyat ve gıda denetimi

YORUMLAR
500
Aydın-Denizli Otoyolunda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor Aydın-Denizli Otoyolunda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor Aydın: 'Türkiye sevdalısı on binler yetiştiriyoruz' Aydın: 'Türkiye sevdalısı on binler yetiştiriyoruz'

Türkiye, Efeler, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın'da fahiş fiyat ve gıda denetimi - Son Dakika


Son Dakika
10:06 Bursa'da işçi sevisi alev aldı, yolcular canını zor kurtardı!
09:58 Mariupol'de son durum: Rusya, dün Ukrayna askerlerinin teslim olması için 7 saatlik süre tanımıştı, 400 kişilik grup hala direniyor
09:57 İsveç'te yakılan Kuran-ı Kerim ortalığı karıştırdı! Müslümanlar sokağa indi
09:43 Çocuğunun sırtına ismini yazan anne konuştu: Ölmekten değil, çocuğumun sahipsiz kalmasından korktum
09:41 Rezidanstaki işkenceden dehşete düşüren ayrıntılar! Makasla iç çamaşırları kesilmiş
09:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftar programında Hülya Avşar 'fotoğrafçılık' yaptı, Emine Erdoğan poz verdi
09:16 Perinçek ve Ümit Özdağ arasındaki mülteci gerilimi şiddetleniyor: "Bugün başlıyoruz, seslerini keseceğiz" sözüne cevap gecikmedi
08:53 ABD'de ırkçı saldırı! Bir Türk vatandaşı göğsünden bıçaklandı!
08:49 Adı Sevgi son bölümüyle dün akşam yayınlandı! Elif için Sarpça'daki hayat kabusa dönüyor
08:40 Hadise'den şaşırtan paylaşım! Müstakbel görümcesinin doğum gününü bu fotoğrafla kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 10:19:46. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'da fahiş fiyat ve gıda denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement