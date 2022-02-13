Üye Girişi
Aydın'da 'Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışması' tamamlandı - Son Dakika

Aydın'da 'Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışması' tamamlandı

13.02.2022 11:48
Aydın'da 'Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışması' tamamlandı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu İl Temsilciliğinin iş birliğiyle yapılan Okullar arası Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışması düzenlendi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu İl Temsilciliğinin iş birliğiyle yapılan Okullar arası Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışması düzenlendi.

Okul Sporları İl Temsilciliği'nin faaliyet takviminde yer alan Okullar Arası Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışması Efeler Atatürk Spor Salonu'nda geleneksel düzenlemeli ve geleneksel düzenlemesiz dallarında gerçekleştirildi. 10 hakemin görev yaptığı yarışmada; yıldızlar düzenlemeli dalda Hacı Celal Oto Ortaokulu, gençler düzenlemesiz dalında Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve gençler düzenlemeli dalda ise Şehit Kaya Aldoğan Anadolu Lisesi birinci olarak Aydın'ı grup yarışmalarında temsil etmeye hak kazandı.

Müsabakaları Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Okul Sporları Şube Müdürü, Efeler Milli Eğitim İlçe Müdürü ve Halk Oyunları İl Temsilcisi de izledi. Görsel yönden seyircilere oldukça keyifli anlar yaşatan ve büyük ilgi gören organizasyonda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından verildi. Yarışma toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. - AYDIN

Aydın'da 'Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışması' tamamlandı
Aydın'da 'Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışması' tamamlandı
Aydın'da 'Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışması' tamamlandı
Aydın'da 'Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışması' tamamlandı
Aydın'da 'Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışması' tamamlandı

YORUMLAR
500

Türkiye, gençlik, okullar, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın'da 'Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışması' tamamlandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:43 Usta oyuncu Cemil Özbayer vefat etti!
11:41 İnterneti yasaklayan ailesini katledip 3 gün boyunca cesetleriyle aynı evde yaşamış!
11:28 Kızına yapılanlar sonrası öfkeden çılgına dönen anne, hırsıza parke taşıyla saldırdı
11:24 KDV indirimine uymayan marketlere idari para cezası uygulanacak!
11:22 Serdar'dan yürekleri paramparça eden sözler: Ağlarım ben şimdi
11:21 Fuhuş sırasında hamile kalan kadın, başına gelenleri anlattı
11:20 6 liderin buluşmasında kimsenin bilmediği 2023 seçimi detayı!
11:20 Muhalefet liderlerin 5 saat süren zirvesine yemekler damga vurdu!
11:19 Enes Ünal İspanya gol krallığına koşuyor!
11:19 Aleyna Tilki'nin mini bikinisi ve file çorapları hayranlarını ikiye böldü!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 11:54:16. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'da 'Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışması' tamamlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement