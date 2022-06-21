Aydın'da ilek mesaisi başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da ilek mesaisi başladı

21.06.2022 13:43
Aydın'da ilek mesaisi başladı

Türkiye ve dünyada en fazla ve en kaliteli incirin yetiştiği Aydın'da, yeni hasat sezonu öncesi incir ağaçlarında ilekleme çalışmaları başladı.

Türkiye ve dünyada en fazla ve en kaliteli incirin yetiştiği Aydın'da, yeni hasat sezonu öncesi incir ağaçlarında ilekleme çalışmaları başladı.

Erkek incir ürününün meyvesi olan ilek, bünyesinde ürettiği sinekler sayesinde incir ürününde döllemeyi sağlayarak daha kaliteli ürün elde edilmesine katkı sağlıyor. Aydın ve İzmir gibi kurutmalık incir üretiminin fazla olduğu bölgelerde incir sezonunun yaklaşmasıyla birlikte ilek piyasasında da oldukça hareketli günler yaşanmaya başladı. İncir üreticilerinin uğrak yeri halinde gelen ilek piyasasında ilek fiyatları 10-15 TL arasında değişiyor.

İncir sezonu öncesi Aydın ve çevresinde herhangi bir ilek sıkıntısı yaşanmadığına belirten üreticilerden Hakan Bayrak, "Bu yıl üründe sıkıntı yok. İncirin döllenmesini sağlayarak kalitesini artıran bu ürün mutlaka bu aylarda incir ağaçlarına asılmalı. İlek ürününden çıkacak küçük sinekler uçuşarak, dişi incir ağaçlarındaki incirlere konup döllenmeyi sağlıyor ve ürünün kalitesini artırıyor. Bu yıl verimin iyi olmasını bekliyoruz" dedi. - AYDIN

YORUMLAR
500
Cam ve ebru sanatçısı çift, 'atölye otobüs' ile Türkiye turunda Cam ve ebru sanatçısı çift, 'atölye otobüs' ile Türkiye turunda EGİAD Danışma Kurulu iş dünyasını buluşturdu EGİAD Danışma Kurulu iş dünyasını buluşturdu
Kaynak: İHA

Türkiye, İzmir, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da ilek mesaisi başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:37 Almanya'da havuzda kavga çıkaran göçmenler ülke gündeminde! "Kendi ülkemizde yabancı olduk" diyerek tepki gösterdiler
13:19 Sivaslı arıcı, kovanlara saldıran ayıları zekasıyla yendi! Sensörlerden çıkan köpek sesini duyan ayılar kaçmak zorunda kalıyor
13:02 Mehmet Ali Erbil'in Ece Ronay ile yaşadığı olay gündeme oturmuştu! Tehdit, taciz ve hakaret suçlarından 9 yıla kadar hapsi isteniyor
13:00 Pınar Gültekin davasında tepki toplayan "haksız tahrik indirimi" kararına AK Partili Ömer Çelik ilk yorum
12:58 "Oğlum Ahmet vurulduğumda kasamı boşalttı" diyen İbo'ya oğlundan yanıt: Akıl sağlığıyla ilgili olan şüphelerim arttı
12:28 Eski Beşiktaşlı Fernandes mekan çıkışı iki kadınla kameralara yakalandı! Güvenlikler basın mensubuna saldırdı
12:25 ABD'nin kayıp paralı askerleri için Rusya ilk resmi açıklamayı yaptı: Elimizdeler
12:12 MHP lideri Bahçeli'den Erşan Kuneri eleştirisi: Sözde komedyenlerin yer aldığı küfürlü diziler haddini aşmıştır
11:47 HDP'li Ahmet Türk, isim vermeden Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıktı!
11:45 Galatasaray ile Torrent arasında tazminat pazarlığı sürüyor! İspanyol hocanın kazanmadığı şampiyonluk primini de istemesi "pes" dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 13:49:38. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'da ilek mesaisi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement