Aydın'da Mera Islah Projesi Başladı - Son Dakika
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Aydın'da Mera Islah Projesi Başladı

Aydın\'da Mera Islah Projesi Başladı

Aydın'da meraların verimliliğini artırmak için proje onaylandı, üreticilere hibe yem tohumu dağıtılacak.

28.11.2024 10:36
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Aydın'da meraların ıslah edilmesi ve verimliliğinin artırılması hedefiyle hazırlanan proje bakanlık tarafından onaylanırken, üreticilere hibe yem bitkisi tohumu dağıtılacak.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Bakanlık tarafından onaylanan Mera Islah ve Amenajman Projesi, 2025 yılında Çine, Koçarlı ve Efeler ilçelerinde uygulanmaya başlanacak. Proje, Çine ilçesindeki Saraçlar, Hallaçlar, Kabataş ve Kırkışık mahalleleri, Koçarlı ilçesindeki Güdüşlü Mahallesi ve Efeler ilçesindeki Dereköy Mahallesi'ni kapsayacak. Projeyle birlikte meraların otlatma kapasitesinin artırılması, ot kalitesinin iyileştirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması ve otlatma baskısının azaltılması hedeflenirken, proje kapsamında gübreleme, yabancı ot mücadelesi, çalı temizliği, otlatma planlaması gibi çalışmaların yanı sıra otlatmayı düzenleyici ve kolaylaştırıcı tesisler ile yapay mera tesisleri kurulacak. Ayrıca, meraların otlatmaya kapalı olduğu dönemlerde kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla üreticilere hibe yem bitkisi tohumu dağıtımı yapılacak.

04-08 Kasım 2024 tarihleri arasında düzenlenen Mera Islah Projelerini Değerlendirme Toplantısı'nda projeler, Proje Değerlendirme Kurulu tarafından incelenerek uygun bulundu ve Bakanlık tarafından onaylandı. Projeler, Bakanlık tarafından gönderilecek ödenek ve çiftçi katkısıyla hayata geçirilecek.

Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Meraların ıslah edilerek otlatma kapasitelerinin artırılması, ot kalitesinin iyileştirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması ve meralardaki otlatma baskısının azaltılması amacıyla 2025 yılından itibaren uygulanmak üzere İl Müdürlüğümüz Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğümüzce hazırlanan Çine İlçesi Saraçlar, Hallaçlar, Kabataş ve Kırkışık, Koçarlı İlçesi Güdüşlü ve Efeler İlçesi Dereköy Mahallesi Mera Islah ve Amenajman Projesi 04-08 Kasım 2024 tarihinde yapılan Mera Islah Projelerini Değerlendirme toplantısında Proje Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilerek, projeler uygun görülmüş olup Bakanlıkça onaylanmıştır. Projeler kapsamında Bakanlık tarafından gönderilecek ödenek kullanılarak ve çiftçi katkısı sağlanarak, projeler çerçevesinde meralarda Gübreleme-Yabancı Ot Mücadelesi-Çalı Temizliği-Otlatma Planlaması, Otlatmayı Düzenleyici, Kolaylaştırıcı Yapı ve Tesisler ve Yapay Mera Tesisi kurulması, ayrıca meralardaki otlatma baskısının azaltılması ve meraların otlatmaya kapalı olduğu dönemde kaba yem ihtiyacının karşılanması amacıyla üreticilere hibe Yem Bitkisi Tohum Dağıtımı yapılması planlanmıştır" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da Mera Islah Projesi Başladı - Son Dakika

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