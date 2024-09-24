Aydın'da Park Halindeki Servis Minibüsünde Yangın - Son Dakika
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Aydın'da Park Halindeki Servis Minibüsünde Yangın

Aydın'ın Efeler ilçesinde park halindeki bir servis minibüsünde çıkan yangın, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı, ancak minibüste maddi hasar meydana geldi.

24.09.2024 19:17
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Park halindeki servis minibüsünde yangın

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde açık otoparkta park halindeki servis minibüsünde yangın çıktı. Yangın Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin anında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Körfez Caddesi üzerindeki açık otoparkta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kısa süre önce park ettiği 09 P 8137 plakalı servis minibüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile alevler büyümeden söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, servis minibüsünde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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