Aydın\'da \'Şehirlerin Kalbi Camide Buluşalım\' programı düzenlendi

Aydın İl Müftülüğü ve Efeler İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünün organize ettiği 'Şehirlerin Kalbi Camide Buluşalım'programına yüzlerce çocuk katıldı.
Camilerin hayatın merkezinde konumlandırılmasını temin etmek, nebevi metotta olduğu gibi din hizmetlerini hedef kitleye göre uyarlamak, toplumun tüm kesimlerinin cami ve cami hizmetleriyle bağının güçlenmesini sağlamak amacıyla hayata geçirilen 'Şehirlerin Kalbi Camide Buluşalım' projesi Külliye Cami'nde gerçekleştirildi. Çocuk seslerinin kubbeleri doldurduğu program, Kur'an-ı Kerim ziyafeti, ilahiler ve kasideler ile başladı. Cami bahçesine kurulan oyun parkında gönüllerince eğlenen minikler akşam ve yatsı namazında büyükleri ile beraber saf tuttu.
"Camimizin bahçesini ve içini dolduran yavrularımızı görmekten hem gururlandık hem çok duygulandık" diyerek sözlerine başlayan İl Müftüsü Hasan Güneş, "Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Bu tür faaliyetler kuşkusuz geleceğimiz olan yavrularımızın körpe dimağlarında iz bırakması açısından önemelidir. Bu yavrularımız büyüdükleri zaman bu günlerini hep hatırlayacaklar. Kardeşlerim, Başkanlığımızın yürüttüğü birçok çalışma var ve bunların başında gençlik çalışmaları gelmektedir. Çünkü geleceğimiz ve göz nurumuz olan çocuklarımız Rabbimizin bizlere emanetidir. Onlara, Kur'an, peygamber, vatan, bayrak ve ezan sevgisini bu yaşlardan itibaren öğretmek hepimizin görevidir.' Çocuklarımızın hayatlarına dokunmak, onları anlamak ve yarınlarımızın onlar olduğunun farkında olarak yetiştirmemiz ve yaşantımızla örnek olmamız gerekir" ifadelerini kullandı.
İl Müftüsü Güneş, "Külliye Camimizin yan tarafında inşaatına başladığımız Hafızlık Kur'an Kursumuzu bitirdiğimizde bu yavrularımızı oralarda ağırlayacağız. Hızla devam eden kursumuzu inşallah çok kısa zamanda sizlerin ve hayırsever kardeşlerimizin desteği ile tamamlayacağız. Programın gerçekleşmesinde emeği geçen, hocalarımıza, görevli kardeşlerimize, öğrencilerimize ve katılan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ramazan-ı şerifinizi şimdiden tebrik ediyorum. Allah ibadetlerimizi, sahur ve iftarlarımızı kabul eylesin" diye konuştu.
Program, çocukların doyasıya eğlendiği oyun parkı ve ikramlar ile sona erdi. - AYDIN
Son Dakika › Yerel › Aydın'da 'Şehirlerin Kalbi Camide Buluşalım' programı düzenlendi - Son Dakika
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