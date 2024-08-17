Aydın\'da trafik denetiminde 14 sürücüye idari işlem yapıldı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan trafik denetiminde 14 sürücüye idari işlem yapıldı.

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı Motorlu Jandarma Trafik Timi tarafından Kardeşköy Mahallesi'nde drone ile sabit trafik denetimi yapıldı. Yapılan denetimde 107 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, denetimde;

3 sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmak, 1 sürücüy araç muayenesi yaptırmamak, 10 sürücüye koruma başlığı kullanmamak olmak üzere toplam 14 sürücüye idari işlem yapıldı. - AYDIN