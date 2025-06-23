Aydın\'da Uluslararası Plaj Voleybolu Türkiye Serisi Heyecanı

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Aydın Tekstil Park'ta Uluslararası Plaj Voleybolu Türkiye Serisi'nin Aydın etabı düzenlenecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğinde düzenlenecek olan 2025 Bioderma Pro Beach Tour Aydın etabında Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen sporcular kıyasıya mücadele edecek. 26-29 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan organizasyon boyunca sporseverler, yüksek tempolu ve çekişmeli maçlara tanıklık etme fırsatı bulacak. Turnuva boyunca izleyiciler, heyecan dolu karşılaşmaları ücretsiz olarak takip edebilecek.

Tüm vatandaşları Aydın Tekstil Park'ta düzenlenecek olan organizasyona davet eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Kentimizde uluslararası düzeyde bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Sporu ve sporcuları her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı bu heyecanı paylaşmaya davet ediyorum" dedi. - AYDIN