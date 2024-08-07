Aydın'da Yabancıların Sayısı Artıyor - Son Dakika
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Aydın'da Yabancıların Sayısı Artıyor

Aydın\'da Yabancıların Sayısı Artıyor

Aydın'da ikamet izni alan yabancıların sayısı son bir ayda yaklaşık yüzde 2 arttı. Aydın, yabancı uyruklu vatandaşların tercihleri arasında yer alıyor.

07.08.2024 12:44
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Türkiye'nin önemli şehirlerinden olan ve demokrasinin beşiği olarak nitelendirilen Aydın'da, ikamet izni alan toplam 9 bin 893 yabancı yaşarken, son bir ayda yabancıların sayısı yaklaşık yüzde 2 arttı.

Ünlü Tarihçi Heredot'un "Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü" olarak nitelendirdiği ve birçok insanın Ege'ye taşınma hayalini süsleyen Aydın, yabancı uyruklu vatandaşların da tercihleri arasında yer alıyor. Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün geçici koruma dahilinde olan yabancılar ile düzensiz ve düzenli göçmenler hakkındaki verileri çerçevesinde Aydın genelinde 119 farklı ülkeden yabancı uyruklu vatandaş ikamet ediyor.

4 Temmuz 2024 verilerine göre 9 bin 724 olan ikamet izinli yabancıların sayısı 1 Ağustos 2024 verilerine göre 9 bin 893 oldu. Son 1 ay içerisinde ikamet izni alan yabancıların sayısında yaklaşık yüzde 2 oranında artış yaşanırken, toplam 169 yabancı uyruklu vatandaş ikametini Aydın'a aldırdı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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