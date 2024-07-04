Aydın'da Yardımlaşma ve Dayanışma Kampanyası Devam Ediyor - Son Dakika
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Aydın'da Yardımlaşma ve Dayanışma Kampanyası Devam Ediyor

Aydın\'da Yardımlaşma ve Dayanışma Kampanyası Devam Ediyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Fatih Mahallesi, Muhtar Yıldız Karadaş Taşçıoğlu'nun öncülüğünde başlatılan kampanya ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım sağlamaya devam ediyor. Hayırsever vatandaşlar tarafından muhtarlığa getirilen yürüteç, tekerlekli sandalye ve medikal malzemeler, ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. 10 yıl önce başlatılan kampanya sayesinde bugüne kadar 30'a yakın tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Muhtar Taşçıoğlu, bağışlanan malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak yardımlaşma ve dayanışma örneği sergiliyor.

04.07.2024 10:16
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Fatih Mahallesi, Muhtar Yıldız Karadaş Taşçıoğlu'nun öncülüğünde 2014 yılında başlatılan kampanya ile yardımlaşma ve dayanışma örneği sergilemeye devam ediyor. Hayırsever vatandaşlar tarafından muhtarlığa getirilen yürüteç, tekerlekli sandalye ve medikal malzemeler, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılıyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla Fatih Mahallesi Muhtarı Yıldız Karadaş Taşçıoğlu'nun öncülüğünde 10 yıl önce başlatılan yardımlaşma ve dayanışma kampanyası, ihtiyaç sahiplerine umut olmaya devam ediyor. Örnek kampanyaya ilgisi yoğun olan hayırsever vatandaşlar, yürüteç, tekerlekli sandalye ve medikal malzeme bağışında bulunarak kampanyaya destek olurken Muhtar Taşçıoğlu da bağışlanan malzemeleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıyor.

2014 yılında başlayan ve 10 yıldır devam eden kampanya sayesinde bugüne kadar 30'a yakın tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını ifade eden Fatih Mahalle Muhtarı Yıldız Karadaş Taşçıoğlu, "2009 yılında Fatih Mahalle Muhtarı olarak göreve başladım. 10 yıldır da mahalle sakinlerime ve ihtiyaç duyan tüm hastalarımıza kullanmaları için tekerlekli sandalye bağışlıyoruz. Şifa bulduklarında ya da hakkı rahmetine kavuştuklarında tekerlekli sandalyeleri geri alıyoruz ve bir başka kullanmak isteyen hastamıza veriyoruz. Bugüne kadar 30'a yakın hastamıza tekerlekli sandalye teslim ettik. Bir hastamıza da akülü tekerlekli sandalye teslim ettik. 9 yıldır da o hastamız sandalyeyi kullanmakta. 3 ayrı hastamızda da ayarlanabilir hasta yatağımız var. İkisi Fatih Mahallesi'nde biri başka mahallede. Tekerlekli sandalye kampanyamıza destek veren, katkı sağlayan tüm dostlardan Allah razı olsun. Ayrıca biz tekerlekli sandalyenin yanı sıra yürüteç, koltuk değneği, ihtiyar sandalyesi gibi medikal malzemeleri de kullanmaları için hastalarımıza temin ediyoruz. Hayat çok pahalı hastalık süresince de hasta yakınlarının harcamaları da artıyor. Destek olmak istiyoruz ve elimizden gelenin en iyisini mahalle sakinlerimiz ile hep bir arada yardım ediyoruz. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum. 1o yıldır yürütmekte olduğumuz medikal malzemelerin dağıtımı konusunda destek olan herkesten Allah razı olsun. Fatih Mahallesi olarak biz kocaman bir aileyiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da Yardımlaşma ve Dayanışma Kampanyası Devam Ediyor - Son Dakika

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