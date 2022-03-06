Aydın'dan Ukrayna'ya yardım eli - Son Dakika
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Aydın'dan Ukrayna'ya yardım eli

06.03.2022 11:00
Aydın'dan Ukrayna'ya yardım eli

Aydın'ın Nazilli ilçesinde faaliyet gösteren Kızılay Nazilli Şubesi, bir hayırseverin desteği ile Ukrayna'daki savaş mağduru vatandaşlar için 100 bin TL nakdi yardım gönderdi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde faaliyet gösteren Kızılay Nazilli Şubesi, bir hayırseverin desteği ile Ukrayna'daki savaş mağduru vatandaşlar için 100 bin TL nakdi yardım gönderdi.

Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşında mağduriyet yaşayan vatandaşlara yardım için kolları sıvadı. Geçtiğimiz günlerde Ukraynalı vatandaşların insani ihtiyaçlarının karşılanması için 5 tır yola çıkarken, Aydın'da da destek gecikmedi. Bu kapsamda harekete geçen Kızılay Nazilli Şubesi, bir hayırsever işadamının desteği ile savaş mağduru vatandaşlar için kullanılması şartı ile 100 bin TL nakdi yardım gerçekleştirdi. Nazillili bir işadamının tek seferde yaptığı bağışı, Türk Kızılayı genel merkezine gönderdiklerini ifade eden Kızılay Nazilli Şube Başkanı Mevlüt Günay, savaşın zorluklarını en iyi Türk Milleti'nin bildiğine dikkat çekerek "Zorda olan insanlara yardım etmek Türk milleti için oldukça önemlidir" dedi.

Geçtiğimiz aylarda da Afganistan'a gönderilmesi için 150 bin TL nakit aktardıklarını ifade eden Başkan Günay; "Zorda olan insanlara yardım etmek, Türk milleti için önemlidir. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna savaşından sonra Türkiye ve Türk Kızılayı ilk olarak yardım malzemesi gönderdi. Bunun akabinde Ukrayna devlet başkanı da sosyal medya üzerinden Türkiye ve Türk milletine teşekkürlerine bildirdi. Yani yardım etmek, zorda ve ihtiyaç sahibi olan, afet geçiren, savaş geçiren insanlara yardım etmek Türk milletinin önemli bir hasretidir. Biz Nazilli Şubesi olarak dün itibariyle çok değerli bir iş adamımızın katkısı ile Ukrayna'daki vatandaşlar için kullanılmak üzere Türk Kızılay genel merkezine 100 bin TL değerindeki nakdi aktardık. Daha önce de biz Şubat başlarında yine Afganistan için bir iş adamımızın katkısıyla 150 bin TL nakit aktarmıştık. Türk Kızılayı, insanlar nerede dara düşmüşse, nerde ihtiyacı varsa, oradadır ve orada olmaya devam edecektir. Duyarlı vatandaşlarımızdan bu hususta bize katkı geldikçe yardımlarımız da devam edecektir. Tek bir hayırseverimiz Ukrayna'ya gönderilmek üzere 100 bin TL değerinde bir bağışta bulundu, kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Nazilli şubemizin daha yeni açıldı ama çok değerli iş adamlarımızın katkısı ile Nazillimize anaokulu kazandırdık. Yine hayırseverlerimiz bize mobil ikram aracı hediye ettiler. Kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - AYDIN

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Türk Lirası, Nazilli, Ukrayna, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın'dan Ukrayna'ya yardım eli - Son Dakika


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