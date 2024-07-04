Aydın İl Müftüsü ve Heyeti Hacıları Ziyaret Etti - Son Dakika
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Aydın İl Müftüsü ve Heyeti Hacıları Ziyaret Etti

Aydın İl Müftüsü ve Heyeti Hacıları Ziyaret Etti

Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş ve beraberindeki heyet, hac vazifelerini tamamlayarak Türkiye'ye dönen hacıları ziyaret etti. İl Müftüsü Güneş, ziyaretlerinden dolayı teşekkür edilerek zemzem ve hurma ikram edildi.

04.07.2024 09:23
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Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş ve beraberindeki heyet hac vazifelerini yerine getirerek kutsal topraklardan yurda dönen hacıları ziyaret etti.

Dünyanın dört bir yanından farklı dil ve renkten Müslümanlarla hac farizasını tamamlayan hacıları ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden İl Müftüsü Güneş, "Rabim ibadet ve dualarınızı kabul eylesin. Gitmeyi arzulayan bütün kardeşlerimize Rabbim gitmeyi nasip eylesin" ifadelerini kullandı. Kutsal beldeden dönen hacılar ziyaretlerinden dolayı İl Müftüsü Hasan Güneş'e ve beraberindekilere teşekkür ederek zemzem ve hurma ikram etti.

Hacı ziyaretlerinde İl Müftüsü Güneş'e, Nazilli İlçe Müftüsü Selam Bayrakçi ve Hac ve Umre Şube Müdürü Ali Akkoyun eşlik etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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