Aydın şehidini uğurladı

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Isparta'da helikopter kazasında şehit olan Teğmen Mustafa Atakan Dut, Aydın'ın Germencik ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Isparta'da eğitim uçuşu sırasında düşen helikopterde şehit olan askerlerden Teğmen Mustafa Atakan Dut'un (24) naaşı, Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'ndaki resmi törenin ardından Aydın'ın Germencik ilçesine gönderildi. Şehidin naaşı önce Germencik Park Mahallesi'ndeki dedesinin evine getirildi. Burada alınan helallik sonrası Şehit Teğmen Dut'un naaşı ikindi vakti Germencik Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, Germencik Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Annesi ve kardeşi bir an yanından ayrılmadı

Şehidin babası Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Dut, dedesi Bekir Nalbantoğlu, anne Kübra Dut ve kız kardeşi Ecem Nur Dut, tabutun yanından bir an olsun ayrılmadı. Tabuta sıkı sıkı sarılan anne Dut'un, "Bu şekilde mi gelecektin yanımıza" feryatları yürek dağladı. Oğlunun tabutunu öpüp koklayan anne Kübra Dut, yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı.

Cenaze törenine; Ege Ordu Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Erdoğan Gür, Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti ve CHP Aydın milletvekilleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, şehidin ailesi, yakınları, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - AYDIN