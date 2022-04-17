Aydın: "Türkiye sevdalısı on binler yetiştiriyoruz" - Son Dakika
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Aydın: "Türkiye sevdalısı on binler yetiştiriyoruz"

17.04.2022 12:11
Aydın: "Türkiye sevdalısı on binler yetiştiriyoruz"

İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, Adana'da İhlas Pazarlama çalışanları ve İhlas Vakfı gönüllüleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi.

İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, Adana'da İhlas Pazarlama çalışanları ve İhlas Vakfı gönüllüleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. Aydın, "Türkiye sevdalısı on binler yetiştiriyoruz" dedi.

İhlas Pazarlama Adana Temsilciliği, İhlas çalışanlarını geleneksel iftar yemeğinde bir araya getirdi. Kentteki bir otelde düzenlenen iftar yemeğine, İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi Adana Bölge Müdürü Cumali Geleri, İhlas Vakfı Adana Yurt Müdürü Mustafa Kulak ve İhlas Pazarlama Adana çalışanları ve vakıf gönüllüleri katıldı.

İftar öncesi vakfın yurt içi ve yurt dışındaki hizmet ve faaliyetleri ile ilgili bilgiler veren İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, "Yurt içi ve yurt içinde İhlas'ın değerlerini temsil ederek hizmet ediyoruz. Türk bayrağımızı Afrika, Afganistan başta olmak üzere birçok ülkede dalgalandırıyoruz. İmkanlarımızı seferber ederek, ülkemize en iyi hizmeti vermeye gayret ediyoruz" diye konuştu.

Aydın, İhlas Vakfı'nın kamu yararına çalışan bir dernek statüsünde olduğunu da hatırlatarak, izin almadan bağış toplayabildiklerini, toplanan bağışlarla yurt dışında kurslar, külliyeler, su kuyuları açtıklarını, yurt içi ve yurt dışında eğitim faaliyetleri ile Türkiye sevdalısı on binlerce genç yetiştirdiklerini anlattı.

Aydın, daha sonra İhlas'a gönül veren, hizmet eden bazı isimlere hediyeler takdim etti.

İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi Adana Bölge Müdürü Cumali Geleri de Adana bölge çalışanlarının azimli, büyük hayalleri olan, büyük hedefleri olan, büyük işler başarmış vizyon sahibi bir ekip ve çok çalışkan bir kadro olduğunu söyledi. - ADANA

Aydın: Türkiye sevdalısı on binler yetiştiriyoruz
Aydın: Türkiye sevdalısı on binler yetiştiriyoruz
Aydın: Türkiye sevdalısı on binler yetiştiriyoruz
Aydın: Türkiye sevdalısı on binler yetiştiriyoruz
Aydın: Türkiye sevdalısı on binler yetiştiriyoruz

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Kemal Aydın, Türkiye, İftar, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın: 'Türkiye sevdalısı on binler yetiştiriyoruz' - Son Dakika


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