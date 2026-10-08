Aydın Valisi Varol, Egemenlik Bulvarı\'nda esnafla sohbet edip sorunları dinledi

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, sokak üzerinde vatandaşlarla sohbet etti, esnafların sorunlarını dinledi.

Beş ay önce Aydın'da göreve başlayan Vali Dr. Osman Varol, vatandaşları yalnız bırakmıyor. Güleryüzü ve samimi davranışları ile Aydınlıların takdirini kazanan Vali Varol, son olarak Egemenlik Bulvarı üzerinde hem vatandaşlarla sohbet etti, hem de esnafın dertlerini dinledi. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek selamlaşan Vali Varol, hal hatır sordu, esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar diledi. Egemenlik Bulvarı üzerindeki esnaflarda Vali Varol'a yapmış olduğu ziyaretlerden dolayı teşekkür etti.