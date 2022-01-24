Aydınlı sporcular atletizmdeki başarıları ile gururlandırdı - Son Dakika

Türkiye Atletizm U14 Salon Şampiyonası'nda Aydınlı sporcular önemli başarılar elde ederek Aydınlıları gururlandırdı. Şampiyonaya katılan bir sporcu Türkiye şampiyonu olurken diğer sporcu da Türkiye 3'üncüsü oldu.

İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılan Türkiye U14 Atletizm Şampiyonası'nda iki günlük mücadele noktalandı. 600'ün üzerinde atletin katıldığı yarışmalarda sporcular dereceye girmek için birbirleriyle yarıştı. Şampiyonaya Aydın'dan katılan Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu Öykü Ceylin Tekdal 60 metre Engelli Branşında Türkiye Şampiyonu olurken, Salih Yetkiner ise 60 metre Branşında Türkiye 3'üncüsü oldu. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu Aydın'ın sporcu kenti olduğunu belirterek, "Bugüne kadar ilimizde yetişen bir çok sporcu birbirinden değerli başarılar elde ederek göğsümüzü kabarttı. Son olarak İstanbul'da düzenlenen Türkiye Atletizm U14 Şampiyonası'na Aydın'dan katılan iki sporcumuz da aldıkları dereceler ile bizleri gururlandırdı. Başta sporcularımız ve antrenörleri başta olmak üzere sporcularımızın başarılarında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Aydın spor alanında bir çok kez daha adını duyurmaya devam edecek" dedi. - AYDIN