Aydınlılar Ramazan Etkinliklerinde Buluşuyor

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Aydınlılar, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Fuar Aydın'da düzenlenen ramazan etkinliklerinde bir araya geliyor. Anne-babalar, çocuklarının ramazan ayı boyunca Fuar Aydın'da düzenlenecek olan etkinliklerden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise, özellikle çocuklu ailelerin uğrak noktası haline gelmesinin Fuar Aydın'ın ne kadar doğru bir yatırım olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Çocuklarını Fuar Aydın'daki Ramazan etkinliklerine getiren aileler çocuklar için çok güzel bir alan oluşturulduğunu kaydederken, etkinliklerin ücretsiz olmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti. Özellikle Tekstil Park'ı haftasonları ziyaret ettiklerini kaydeden veliler bu etkinliklerin çok faydalı olduğunu ve Aydın'a yakışan bir yer olduğunu ifade etti.

Fuar Aydın'a ilk kez gelen aileler ise çocukları için harika bir alan oluşturulduğunu, çok kapsamlı bir çalışma yapıldığını ve çok beğendiklerini dile getirdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir etkinlik düzenlemesine çok sevindiklerini ifade eden aileler, sadece çocuklara özel etkinliklerin de düşünülmüş olmasının çok önemli olduğunu dile getirerek, başta Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. - AYDIN